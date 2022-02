Wiederholt sich jetzt gerade dein großer 2020er Fehler?

Im Jahre 2020 ist es ein großer Fehler gewesen, nicht investiert zu sein. Zwar hat es zu Anfang dieses Jahrzehnts einen tiefen Crash gegeben. Die Erholung folgte jedoch prompt und insbesondere Tech- und Wachstumsaktien konnten signifikant an Wert zulegen und sich vervielfachen.

Wer damals nicht zugeschlagen hat, der schwor sich vielleicht, bei der nächsten Chance zuzuschlagen. Die Chance ist nun jedenfalls endlich da. Aber wiederholt sich dein 2020er Fehler jetzt und wird er vielleicht sogar zu einer festen Gewohnheit?

Der große Fehler und ständige Wiederholungen

Es ist ein auffälliges Phänomen vieler Investoren, dass sie gefühlt dem Markt immer einen Schritt hinterher eilen. Der Versuch, in günstigen Situationen clevere, langfristige Entscheidungen zu treffen, misslingt. Entweder, weil man auf ein Tief wartet, das wir niemals erreichen. Oder aber, weil man fürchtet, in volatilen Phasen zu investieren, und selbst kurzfristigen Erholungen nicht traut. Schwierigkeiten mit dem Investieren in extremeren Börsenperioden sind psychologisch einfach nachvollziehbar. Aber sie führen genau zu diesem Effekt.

Sie können sich sogar manifestieren und damit die Chance auf großartige Renditen vernichten. Es ist vielleicht nicht schlimm, einmalig den Fehler gemacht zu haben, im Jahr 2020 im Crash nicht investiert zu haben. Wer jedoch jetzt aus den gleichen Gründen erneut nicht bei günstigen Tech-, Wachstumsaktien oder sonstigen spannenden Chancen zugreift, der befindet sich in dieser Gewohnheitsschleife: den Crash beobachten & nicht agieren – sich ärgern – auf die nächste Chance warten.

Das aktive Durchbrechen dieser Gewohnheitsschleife ist daher besonders wichtig. Vor allem jetzt, wo wir im Innovations- oder dynamischen Wachstumssegment bereits einen Crash hinter uns haben. Einige Aktien haben 50 %, 70 % oder teilweise sogar 80 % an Wert verloren. Objektiv existieren daher günstige, langfristig aussichtsreiche Chancen, auf die man in der Breite setzen kann. In einem, zwei, fünf oder zehn Jahren kann es in der Retrospektive ein großer Fehler gewesen sein, nicht investiert zu haben. Vielleicht auch im Hinblick auf die verpassten Chancen des Jahres 2020, die sich erneut wiederholen.

Deine Entscheidung, und zwar genau jetzt

Im Endeffekt ist es deine Entscheidung, was du tun möchtest. Du musst nicht investieren, niemand zwingt dich dazu. Es bringt dir außerdem nichts, jetzt zu investieren und im Falle eines weiteren 10-prozentigen oder 20-prozentigen Draw-Downs direkt das Handtuch zu werfen.

Trotzdem ist es ein Fehler, die jetzigen Chancen zu sehen, nicht zuzugreifen und sich im Nachhinein zu ärgern. Neben der Entscheidung, jetzt zu investieren, kannst du dich schließlich dafür entscheiden, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen. Ansonsten passiert es vielleicht, dass du in einem Jahr erneut verärgert zurückblickst und sich in zwei Jahren oder vielleicht auch fünf die Spirale wiederholt.

Der Artikel Wiederholt sich jetzt gerade dein großer 2020er Fehler? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

