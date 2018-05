Wiedergewählter Vorstand der KTG sieht Weiterentwicklung der Kompetenz als zentrale Aufgabe

Berlin (ots) - Nach seiner gestrigen Wiederwahl zum Vorsitzendender Kerntechnischen Gesellschaft e.V. (KTG) wies Frank Apel auf diezentrale Bedeutung der Weiterentwicklung der kerntechnischenKompetenz und der Nachwuchsförderung in Deutschland hin. "Die KTGkönne mit ihrem breiten Expertennetzwerk einen wichtigen Beitragleisten." sagte Apel im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlungder KTG in Berlin. Apel konkretisierte seine These anhand dergewaltigen Aufgaben, die es insbesondere nach 2022 zu bewältigengelte. Beispielhaft nannte er die Stilllegung und den Rückbau allerdeutschen Kernkraftwerke sowie die Entsorgungsfrage.Während ihrer Mitgliederversammlung am 28. Mai 2018 in Berlinwählten die Mitglieder der Kerntechnischen Gesellschaft (KTG)turnusmäßig ihren neuen Vorstand.Dipl. Ing. Frank Apel wurde dabei in seiner Funktion alsVorstandsvorsitzender ebenso bestätigt wie die VorstandsmitgliederDr. Erwin Fischer (Schatzmeister) und Dr. Walter Tromm.Als neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Dr. Walter Trommgewählt. Er löst in dieser Funktion Prof. Dr. Marco. K. Koch ab, dersatzungsgemäß aus dem Vorstand ausgeschieden ist, Neu im Vorstand derKTG ist Prof. Dr. Jörg Starflinger. Prof. Starflinger istordentlicher Professor des Lehrstuhls für Kerntechnik undReaktorsicherheit sowie Leiter des Instituts für Kernenergetik undEnergiesysteme an der Universität Stuttgart.Pressekontakt:Kerntechnische Gesellschaft e. V. (KTG)Tel.: 030-498555 50www.ktg.orgOriginal-Content von: Kerntechnische Gesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuell