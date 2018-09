Wiedereröffnung am Alexanderplatz / Modernes Filialkonzept Beleg für anhaltenden Investitionsfokus (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) -Mohamed Bouyaala, neuer Landesdirektor von C&A Deutschland, hatanlässlich der Wiedereröffnung der Filiale am Berliner Alexanderplatzseine Pläne zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens erläutert. "AmTraditionsstandort Berlin Alexanderplatz zeigen wir, wie die Zukunftvon C&A aussieht", so Bouyaala. In diesem Sinne werde C&A seinen Kursder Modernisierung konsequent fortsetzen.- Deutschland-Chef Bouyaala präsentiert neues Filialkonzept aufmehr als 3.800 Quadratmetern und vier Etagen.- 2018 steigert C&A die Ausgaben für die Modernisierung seinerFilialen um 61 Prozent auf mehr als 47 Millionen Euro.Nach gut fünf Monaten Umbauzeit präsentiert Deutschland-ChefMohamed Bouyaala die auf 3.800 Quadratmetern rundum erneuerte C&AFiliale im Herzen Berlins. Der Umbau, dessen Investitionsvolumen beirund 4,2 Millionen Euro liegt, ist sichtbares Zeichen derModernisierung des Unternehmens. "Wir setzen unseren Kurs konsequentfort. Ich freue mich, hier an unserem Traditionsstandort BerlinAlexanderplatz zu zeigen, wie die Zukunft von C&A aussieht." MohamedBouyaala verantwortet seit März 2018 das Deutschland-Geschäft vonC&A.Gegen den allgemeinen Markttrend gelingt es C&A, die Frequenz inden Filialen zu steigern. Beim Umsatz auf vergleichbarer Fläche lagdas Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr um drei Prozent imPlus. Auch den Umsatz pro Bon konnte C&A steigern. ZentraleErfolgstreiber sind die neuen Kollektionen, die Preis- undQualitätsoffensive sowie das neue Filialkonzept.Inspiration und Orientierung stehen im MittelpunktC&A am Alexanderplatz repräsentiert die aktuellste Überarbeitungdes C&A Filialkonzeptes. Digitale Elemente ziehen sich wie ein roterFaden durch die vier Etagen - angefangen von LED-Screens imSchaufenster über den digitalen Style Court mit aktuellen Kampagnenund Angeboten im Eingangsbereich bis hin zum digitalen StoreNavigator in verschiedenen Sprachen. Auch innenarchitektonisch istdie Veränderung augenfällig: Die Verwendung des neuen Konzeptes fürFarben und Oberflächen bewirkt eine Aufwertung der Atmosphäre, einmodernes Lichtdesign setzt das Sortiment in Szene und sorgt fürÜberblick."Um heutzutage erfolgreich zu sein, muss eine Filiale zwei Dingebieten: Zum einen Orientierung, denn Kunden wollen finden, was siesuchen. Zum anderen Inspiration, denn Kunden wollen überraschtwerden. C&A ist ein Modeunternehmen, das beides bietet: Angebote, diesie brauchen, und Angebote, die sie sich wünschen", erläutertBouyaala.Neues Filialkonzept kommt bei den Kunden anC&A lässt sich die Erneuerung seiner Filialen einiges kosten:Allein 2018 modernisiert das Unternehmen 25 Modehäuser mit insgesamt80.000 Quadratmetern und nimmt dafür mehr als 47 Millionen Euro indie Hand. Das entspricht einem Plus von rund 61 Prozent gegenüber2017. "Wir möchten den Aufenthalt bei uns noch individueller,angenehmer und attraktiver machen. Und das kommt bei den Kunden an",erläutert Bouyaala.Über Mohamed BouyaalaMohamed Bouyaala war zuletzt Mitglied der Geschäftsführung derTransGourmet Polen und dort für den Vertrieb des Cash&CarryGeschäftes verantwortlich. Von 2011 bis 2015 arbeitete er inverschiedenen Führungspositionen für die Rewe Group, unter anderemals Landeschef für den kroatischen Markt. Davor war der 42-jährigeBetriebswirt in verschiedenen Funktionen in der Schwarz-Gruppe (Lidlund Kaufland) sowie der HIT-Handelsgruppe im In- und Ausland tätig.Über C&A EuropaMit rund 1.500 Filialen in 18 europäischen Ländern und mehr als35.000 Mitarbeitern ist C&A eines der führendenModehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zweiMillionen Besucher in seinen Filialen und bietet Mode in guterQualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. Zusätzlich zuden europäischen Filialen ist C&A auch in Brasilien, Mexiko und Chinapräsent.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.c-a.comPressekontakt:C&A EuropeWanheimer Straße 7040468 DüsseldorfThorsten RolfesHead of Corporate Communications C&A EuropeTel.: 0049 (0) 211 9872 - 2749Fax: 0049 (0) 211 9872 - 4466E-mail: thorsten.rolfes@canda.comOriginal-Content von: C&A Europe (cunda.de), übermittelt durch news aktuell