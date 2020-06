Wiedereröffnung der Integrata Cegos Trainingszentren / Präsenzveranstaltungen werden ab Anfang Juni wieder aufgenommen

Stuttgart (ots) - Die Integrata Cegos GmbH, das deutsche Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group, hat zum 2. Juni 2020 ihre Trainingszentren wieder in Betrieb genommen und orientiert sich an den jeweiligen Richtlinien der Bundesländer. Damit werden Präsenzveranstaltungen innerhalb des Seminarbetriebs unter Beachtung von Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen wieder in nahezu gewohnter Weise möglich. Eine Übersicht der aktuellen Garantietermine steht auf der Webseite des Weiterbildungsanbieters zur Verfügung. Das digitale Trainingsangebot wird ebenfalls weiter ausgebaut.Alle Seminare können nach wie vor auch als Inhouse Schulungen für geschlossene Teilnehmergruppen durchgeführt und in Zusammenarbeit mit Trainern und Kunden individuell geplant und terminiert werden. Die Integrata Cegos legt hohen Wert auf strenge Hygienemaßnahmen im gesamten Seminar-, Lebensmittel- und Sanitärbereich. Um den Teilnehmern einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen, wurden die Trainingszentren mit Plexiglasscheiben, Abstandslinien und Desinfektionsmittelspendern ausgestattet. Ein Informationsblatt zu Hygienemaßnahmen hängt in allen Trainingsräumen aus.Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Integrata Cegos GmbH über den Neustart: "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden wieder ein Face-to-Face Training anbieten zu können. Wir haben zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Wir haben uns ausführlich mit einem Sicherheits- und Gesundheitskonzept für unsere Trainingszentren befasst und dieses detailliert ausgearbeitet, sodass wir unseren Seminarteilnehmern einen sicheren und zugleich wirkungsvollen Trainingsverlauf ermöglichen können."Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata-cegos.deIntegrata Cegos GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41994/4611662OTS: Integrata Cegos GmbHOriginal-Content von: Integrata Cegos GmbH, übermittelt durch news aktuell