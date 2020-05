Wiederbegegnung nach der Corona-Pause: Das NDR Elbphilharmonie Orchester konzertiert mit Antonello Manacorda und Frank Peter Zimmermann - zu erleben online und im Radio

Hamburg (ots) - Für viele Wochen blieb die Bühne der Elbphilharmonie (fast) leer. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie sind alle öffentlichen Konzerte seit dem 12. März abgesagt. Nur einzelne Musiker konnten ihre Kunst per Video-Clip mit dem Publikum teilen - an das Zusammenspiel eines kompletten Orchesters war nicht zu denken. Jetzt aber hat das Warten für die Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters ein Ende: Pünktlich zum Vorverkaufsstart für die kommende Saison 2020/2021 meldet sich das Ensemble nach mehr als zehn Wochen zurück. In kleiner Orchesterbesetzung spielt es ein erstes Konzert im Großen Saal der Elbphilharmonie - wenn auch selbstverständlich unter Einhaltung eines strengen Hygiene- und Abstandskonzepts und ohne Publikum. Das Konzert ist am Dienstag, 26. Mai, ab 20.00 Uhr im Video-Stream auf http://www.NDR.de/eo zu erleben und am Freitag, 29. Mai, ab 20.00 Uhr im Radio auf NDR Kultur zu hören.Auf dem Programm stehen der "Contrapunctus 1" aus Johann Sebastian Bachs Gipfelwerk "Die Kunst der Fuge", arrangiert für fünf Blechbläser, sowie Arvo Pärts Miniatur "Darf ich ..." für Violine Solo, Röhrenglocke und Streicher, Schuberts Sinfonie Nr. 5 und Mozarts Violinkonzert G-Dur KV 216. Insbesondere die ersten beiden Werke stehen sinnbildlich für die Entbehrungen und ungewissen Entwicklungen der letzten Wochen. Aufbruchsstimmung und Spielfreude verkörpern das Mozart-Konzert und die Schubert-Sinfonie - und erfüllen so manche Sehnsüchte der vergangenen Tage. Am Pult zu Gast ist der italienische Dirigent Antonello Manacorda, der als Chef der Kammerakademie Potsdam für seine interpretatorische Detailfreude und stilistische Flexibilität bekannt ist. Solist ist Ausnahmegeiger Frank Peter Zimmermann.Ab Dienstag, 26. Mai, können Tickets für die gesamte Saison bestellt werden, bezahlt werden muss aber erst, wenn sichergestellt ist, dass das gewünschte Konzert auch wirklich stattfindet. Weitere Informationen gibt es unter http://www.NDR.de/eo .Termine:Online: Dienstag, 26. Mai, 20.00 Uhr , Video-Stream auf http://www.NDR.de/eo und in der NDR EO AppIm Radio: Freitag, 29. Mai, 20.00, NDR KulturPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4605041OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell