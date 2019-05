Wiederaufbau nach dem Zyklon im südlichen Afrika: KfW unterstützt Mosambik mit 14 Mio. EUR

Frankfurt am Main (ots) -- Reparatur zerstörter Infrastruktur- 6 Mio. EUR für wetterfesten Aufbau von SchulenDie KfW wird im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) nach den Zerstörungen durch denZyklon Idai 14 Mio. EUR für verschiedene Wiederaufbaumaßnahmen inMosambik bereitstellen. Insbesondere werden die Mittel zur Reparaturvon zerstörten Schulen, den Wiederaufbau kommunaler Infrastruktur wieTrinkwasserversorgung und Straßen in verschiedenen Gemeinden sowiezur Wiederherstellung der Wasserkraftwerke Mavuzi und Chicamba in derProvinz Manica verwendet. In Beira gilt es, die "grüne" Infrastrukturentlang des Chiveve-Flusses durch Wiederaufforstung der Mangrovenwiederherzustellen. 3.500 Klassenräume in rund 600 Schulen sind durchden Sturm ganz oder teilweise zerstört worden, insbesondere in derProvinz Sofala. 335.000 Kinder besucht den Schulunterricht zur zeitunter freiem Himmel und in Zelten. Deshalb wird ein Großteil derMittel von insgesamt 6 Mio. EUR im Zuge eines ganzheitlichen Ansatzesin den Wiederaufbau der Klassenräume sowie der Verwaltungs- undSanitäreinrichtungen fließen. Die neue Bauweise sorgt dafür, dass dieGebäude beispielsweise durch stabilere Dachstrukturenwiderstandsfähiger gegen künftige Stürme und Fluten werden."Die KfW unterstützt den raschen Wiederaufbau nach den Zyklonen inMosambik, damit die betroffenen Menschen möglichst schnell eineLinderung dieser schlimmen Auswirkungen des Klimawandels erfahren.Die Maßnahmen zielen gleichzeitig darauf ab, die Folgen künftigerExtremwetterereignisse wie Hochwasser, Zyklone und abzumildern",sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfWBankengruppe.In Mosambik war Mitte März nach dem ersten Zyklon Idai ein Gebietvon der Größe des Saarlandes wochenlang überschwemmt. In dieserSituation hat ein von der Bundesregierung über die KfWEntwicklungsbank finanziertes Gezeitensperrwerk schlimmereFlutschäden verhindert. Das Sperrwerk bewahrte die Innenstadt vonBeira vor anhaltenden Überschwemmungen.Zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie unter:www.kfw-entwicklungsbank.de.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell