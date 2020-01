Wieder mehr verkaufsoffene Sonntage in NRW

Essen (ots) - Nach langem Streit und einer Klagewelle der Gewerkschaft Verdigibt es in Nordrhein-Westfalen wieder mehr verkaufsoffene Sonntage. Nach einervorläufigen Bilanz des NRW-Wirtschaftsministeriums stieg die Zahl von 1298 imJahr 2018 leicht auf 1317 im vergangenen Jahr. Das berichtet die WestdeutscheAllgemeine Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe). Grund sei der deutliche Rückgang vonGerichtsentscheidungen nach einer Reform des Ladenöffnungsgesetzes im Frühjahr2018, sagte eine Sprecherin. 2019 habe es nur noch drei erfolgreicheGewerkschaftsanträge gegen die Ladenöffnung gegeben. Fünf Klagen seien zugunstender Kommunen ausgegangen, so das Ministerium. NRW hatte das Ladenöffnungsgesetzliberalisiert, um den Städten die Genehmigung des Sonntagsverkaufs zuerleichtern. Die maximale Zahl der Termine hat die schwarz-gelbe Landesregierungvon vier auf acht je Geschäft verdoppelt. Der Handelsverband NRW sieht dennochNachbesserungsbedarf. "Maßstab für die gewünschte Wirksamkeit kann ja nichtsein, dass die Zahl der Klagen leicht gesunken ist. Die hohen Darlegungs- undBeweislasten wirken abschreckend auf Antragsteller", sagte HauptgeschäftsführerPeter Achten der WAZ. Möbelhäuser und andere großflächige Anbieter seien häufigvon Öffnungsmöglichkeiten ausgeschlossen. "Das war anders vorgesehen. Wir werdenhier nachbessern müssen", so Achten. Die Gewerkschaft Verdi hält indes an ihrerAblehnung verkaufsoffener Sonntage fest. Bundesvorstandsmitglied StefanieNutzenberger sagte der WAZ: "Die Einzelhandelsbeschäftigten, unter denenbesonders viele Frauen in Teilzeit tätig sind, arbeiten hochflexibel bei schonjetzt ausgedehnten Öffnungszeiten. Der Sonntag ist oftmals der einzige Tag, densie gemeinsam mit ihrer Familie oder für ihre Freizeit zur Verfügung haben.Deshalb ist es wichtig, den Sonntagsschutz zu erhalten."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55903/4483370OTS: Westdeutsche Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell