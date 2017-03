Wieder mehr Abiturienten - 453 000 junge Leute können studieren

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland können wieder mehr junge Leute studieren.



Die Zahl der Abiturienten und Fachabiturienten ist 2016 im dritten Jahr in Folge gestiegen, und zwar auf rund 453 000. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, waren das vorläufigen Erhebungen zufolge 1,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Studienberechtigten gab es 2011 mit rund 506 000.

Ein wesentlicher Grund für den Anstieg 2016 waren doppelte Schuljahrgänge in Schleswig-Holstein nach der Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre (G8). Das Plus gegenüber dem Vorjahr beträgt in dem Bundesland in Norden 46,6 Prozent. In den alten Bundesländern gibt es insgesamt nur 1,5 Prozent mehr Studienberechtigte als im Vorjahr.

In den neuen Bundesländern einschließlich Berlin liegt das Plus bei 4,5 Prozent. Den stärksten Rückgang verbucht Mecklenburg-Vorpommern mit minus 8,0 Prozent. Die Altersstruktur der Bevölkerung nennen die Statistiker als Grund.

Fast 53 Prozent der Abiturienten und Fachabiturienten sind Frauen. Die meisten Schüler und Schülerinnen (77,9 Prozent) haben die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife geschafft. Die anderen haben ein Fachabi in der Tasche.