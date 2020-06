Wieder etwas mehr Flüge in Tegel und Schönefeld

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Mit dem Wegfall der Reisewarnungen für zahlreiche europäische Länder an diesem Montag werden auch wieder mehr Fluggäste an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld erwartet.



Die Betreiber rechnen jedoch nicht mit großem Gedränge. "Wenn es gut geht, haben wir ein Zehntel der üblichen Flugbewegungen", sagte ein Sprecher. Weil Abstand zu halten ist und die Kontrollen länger dauern, sollten Fluggäste dennoch zwei Stunden vor Abflug eintreffen, möglichst online einchecken und nur ein Handgepäckstück mitbringen.

Gab es an den Flughäfen Tegel und Schönefeld vor der Corona-Krise insgesamt rund 1000 Starts und Landungen pro Tag, werden es in dieser Woche höchstens 100 täglich sein, hieß es bei der Flughafengesellschaft. Im Frühjahr waren es zeitweise nur zehn gewesen. Eine Reihe von Fluggesellschaften hat den Betrieb in Berlin noch gar nicht wieder aufgenommen. Darunter ist auch der größte Anbieter am Standort, die britische Fluggesellschaft Easyjet . Sie startet voraussichtlich erst im Juli wieder./bf/DP/zb