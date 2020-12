Wieder etwas mehr Aufträge für deutsche Elektroindustrie

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektroindustrie hat im Oktober wieder etwas mehr Aufträge erhalten.



Den zweiten Monat in Folge lag der Wert der Bestellungen über dem entsprechenden Vorjahresmonat, wie der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt berichtete. Im Oktober wurde ein Plus von 1,8 Prozent registriert, das vor allem durch die höhere Nachfrage aus dem Inland bestimmt wurde. Wegen der Corona-Pandemie liegt der Gesamtwert der Bestellungen in den ersten zehn Monaten 6,9 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Die Unternehmen haben in dieser Zeit den Angaben zufolge preisbereinigt 8,1 Prozent weniger produziert und 7,2 Prozent weniger Umsatz gemacht./ceb/DP/jha