Wieder da: ruf NEXT für alle ab 18 Jahren / Programm 2017/2018: Mehr AI-Leistungen, optimierte Sportreisen, neue Ziele und Ganzjahreskatalog (FOTO)

Bielefeld (ots) -Das Comeback von ruf NEXT für junge Leute ab 18, die neuen rufCruises und Peru als neues Fernreiseziel: Mit dem Programm 2017/2018hat ruf Jugendreisen sein Produktspektrum erneut ausgebaut.Sportreisen zeigen sich durch neue Programmpunkte und Möglichkeitenaufgewertet. Erweiterte All-inclusive-Leistungen für vieleDestinationen schonen die Urlaubskasse der Kunden. Sparen lässt sichauch mit den aktuellen Flatpreisen für Camps und Partyclubs. Understmals vermittelt ein Ganzjahreskatalog einen Überblick über dievielfältige ruf Produktwelt.ruf NEXT ist zurück. Nach einem konzeptionellen Update ist dasProgramm für Leute ab 18 Jahren in der nächsten Sommersaison wiederbuchbar. Es richtet sich an junge Erwachsene, die einenselbstbestimmten Urlaub erleben, aber trotzdem nicht auf den Serviceeiner zielgruppengerechten Pauschalreise verzichten möchten - mitorganisierter Anreise, qualitativ guten Unterkünften, Partypaketenund professioneller Reiseleitung. Die Reiseleiter sind Experten fürden Urlaubsort, geben Insider-Tipps und helfen als Ansprechpartnerbei Fragen.ruf NEXT startet in der nächsten Sommersaison mit fünfPartydestinationen: Sonnenstrand/ Bulgarien, Novalja/Kroatien, Ibizaund Mallorca mit der Playa de Palma und Cala Ratjada. "Bei allenhandelt es sich um reine ruf NEXT Ziele, für jüngere Kunden haben wirandere Destinationen im Programm", sagt ruf Geschäftsführer BurkhardSchmidt-Schönefeldt.2018 neu im Programm sind auch die ruf Cruises. Die neueProduktsparte hatte ruf bereits im März auf der ITB vorgestellt undbuchbar gemacht. "Die Nachfrage ist da. Schon jetzt können wiretliche Buchungen verzeichnen", so Schmidt-Schönefeldt. ImFernreisebereich ergänzt Peru das Angebot. Für Youngster ab 11 Jahrenist Playa de Aro in Spanien neu im Programm.Mehr LeistungenNeuigkeiten gibt es zudem bei den Sportreisen. Ein Highlight fürSportbegeisterte ist das Sportcamp Canet Plage in Frankreich mitInklusivleistungen wie einer geführten Mountainbiketour,Stand-up-Paddling und einer Athletics-Sportscorner. Das Beach- &Fitnesscamp in Playa de Aro bietet im nächsten Jahr ein optimiertesFitnessprogramm mit eigenem Verpflegungskonzept und Fitnessstationen.ruf Jugendreisen hat die All-inclusive-Leistungen erweitert undbietet jetzt in vielen Destinationen eine 24/7-Verpflegung an. Sokönnen sich die Gäste auch nachts noch mit Snacks aus der ruf Küchestärken.Attraktive PreiseBis zum 19. Dezember sind alle Camps zum Flatpreis von 369 Eurobuchbar, alle Partyclubs für 449 Euro. Für Fernreisen gelten vieleattraktive Preise. Eine Reise nach New York ist zum Beispiel in denPfingstferien schon für 999 Euro zu haben.Katalog fürs ganze Jahrruf Jugendreisen bietet das ganze Jahr über Reisen an, und zwarfür bundesweit alle Schulferien. Zum Angebot zählen Sommer-, Winter,Fern-, Sprach-, Gruppen- und Abireisen sowie Cruises. Diese Vielfaltund Leistungsstärke wird im neuen Ganzjahreskatalog deutlich. DerKatalog mit separatem Preisteil geht Anfang November an dieReisebüros.Reisebeispiel:ruf NEXT: 8 Tage im Metropolitan Playa an der Playa dePalma/Mallorca mit AI-Verpflegung und Flug, Preis ab 649 Euro.Pressekontakt:ruf Reisen GmbHKristina OehlerPresse- und Öffentlichkeitsarbeit0521 96 27 607presse@ruf.deOriginal-Content von: ruf Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell