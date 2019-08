Mainz (ots) -Neue Folgen "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" starten amDonnerstag, 29. August 2019: ab 20.15 Uhr abrufbar in derZDFmediathek, um 22.15 Uhr in ZDFneo und am Freitag, 30. August 2019,um 0.00 Uhr im ZDF."NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" - das heißt Stand Up, Talkund Scharfsinn à la Böhmermann, kombiniert mit besonderen Musik-Actsund der Studio-Live-Band "Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld". Gastder ersten Folge nach der Sommerpause ist Entertainer, Internetstarund Moderator Aurel Mertz.Wem gucken nicht genug ist, der kann auch mit Jan Böhmermannspielen. Im September 2019 erscheint das "Game Royale 3" - in 3D undmit einer Menge Action. Gespielt wird ab 5. September unterhttps://neomagazinroyale.de.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/neomagazinroyalePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/neo-magazin-royale/https://twitter.com/ZDFneohttps://facebook.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell