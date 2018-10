Wieder da - der 28 BLACK Adventskalender / Jetzt vorbestellen und Versandkosten sparen (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Advent, Advent, die Zeit, die rennt! Und deshalb können ab sofortdie 28 BLACK Adventskalender 2018 im Onlineshop von 28 BLACKversandkostenfrei vorbestellt werden. Die Edition 2018, die wie immer24 Dosen Açaí statt Türchen mit Schokolade zu bieten hat, ist indiesem Jahr als ultimative To-Do-Liste für die Vorweihnachtszeitgestaltet. Von "den Nikolaus spielen", über "Glühwein machen" bis hinzu "Geschenke besorgen" und "Lichterkette entknoten" ist an allesgedacht, was in der Adventszeit so ansteht. Und wer die To-Do-Listeseines 28 BLACK Adventskalenders brav Dose für Dose abarbeitet, kannganz sicher Weihnachten stressfrei und bester Laune entgegensehen.Der 28 BLACK Adventskalender kann ab sofort im Online Shop unterwww.28black.com/shop/ bestellt werden. Vorbestellungen bis zum01.11.2018 sind versandkostenfrei und werden Mitte November versandt.Bestellungen, die bis zum 18.11.18 eingehen, können noch vor dem 01.Dezember zugestellt werden.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zumUnternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auchoptisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbaresDesign mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "ExcellentCommunications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell