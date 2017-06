Wieder beweglich - Erfolg von Physiotherapie hängt auch vom Patienten ab (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Schmerzen lindern, Beweglichkeit wiederherstellen oder Mobilitäterhalten: Physiotherapie wird für unsere Gesellschaft mit vielenälteren und chronisch kranken Menschen immer wichtiger. Sie kann beieiner ganzen Reihe von orthopädischen Diagnosen hilfreich sein, dienoch keine Operation erforderlich machen, wie Dr. Matthias Psczolla,der bei der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgieden Bereich Physiotherapie betreut, im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau" sagt. "Man kann oft noch sehr viel verbessern oderhinauszögern." Manchmal ist den Patienten aber nicht bewusst, wiestark der Erfolg der Behandlung auch von ihnen selbst abhängt. ImIdealfall bedeutet Physiotherapie nicht, sich einfach 20 Minuten langmassieren zu lassen. Die Patienten sollten die ihnen gezeigtenÜbungen zu Hause fortsetzen, betont Dr. Claudia Kemper,Generalsekretärin des Deutschen Verbands für Physiotherapie. Wichtigsei deshalb, den Trainingsplan an den Alltag des Patientenanzupassen. "Einem Außendienstmitarbeiter gebe ich ein Training, daser in fünf Minuten in seiner Kaffeepause an der Raststätte machenkann." Ausführliche Informationen über Möglichkeiten und Grenzen derPhysiotherapie finden Leser in der Titelgeschichte der aktuellen"Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell