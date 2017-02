Wieder aufgelebter Protest gegen Allianz wegen Nichtauszahlung von Versicherungen für Holocaust-Überlebende während dem PGA-Golfturnier in Boca Raton in Florida mit Rekordanzahl an Protestteilnehmern

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Boca Raton, Florida (ots/PRNewswire) - Holocaust-Überlebende, diees nach Südflorida verschlagen hat, haben in den vergangenen siebenJahren bei dem hiesigen, alljährlichen PGA-Golfturnier AllianzChampionship protestiert und den deutschen VersicherungsriesenAllianz SE aufgefordert, mehr als 2,5 Milliarden USD fürVersicherungen von vor dem Zweiten Weltkrieg an Überlebendeauszuzahlen. Nachdem in den Anfangsjahren der Proteste noch großeMenschenmengen zusammenkamen und das internationale Medieninteressesehr hoch war, ging die Teilnehmerzahl im Laufe der Jahre deutlichzurück, da viele Überlebende zu schwach wurden und aufgrund derfehlenden Stellungnahme von der Allianz entmutigt waren.Foto:http://mma.prnewswire.com/media/467919/Holocaust_Allianz_Protest.jpgDies änderte sich am Sonntag schlagartig. Mehr als 150 Menschenhielten Schilder in den Händen, auf denen sie von der Allianz eineSchuldenbegleichung und von der PGA und Boca Raton die Kündigung desFörderungsvertrags mit der Allianz forderten. Dieser beispielloseErfolg lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen.Zunächst warb eine formlose Freiwilligengruppe einige Anwohner an,den Überlebenden eine Stimme zu geben, denn diese waren selbst nichtmehr in der Lage, für ihre Rechte einzustehen. "Hier ging es umUngerechtigkeit und das hat viele Menschen berührt", soFreiwilligenkoordinatorin Janet Myles Schwartz aus Boca Raton."Anhand von Beweisen zeigten wir, dass die Hälfte der weltweitÜberlebenden heutzutage in Armut leben und nicht ausreichendmedizinisch versorgt werden. Das ist einfach nicht richtig. Wenn derVertrag mit der Allianz verlängert wird, werden wir unsere Zahlennächstes Jahr wieder verdoppeln können. Wir haben neuen Elan, umgewählte Funktionäre anzusprechen, Petitionen zu starten und dieseentwürdigende Situation endlich zu beenden."Später erhielt die Gruppe neuen Schwung, als Gesetze von denAbgeordneten des US-Repräsentantenhaus Ileana Ros-Lehtinen, JohnGaramendi und Brad Sherman sowie den Senatoren Bill Nelson und MarcoRubio eingereicht wurden, in denen Überlebenden und deren AngehörigenRechte gewährt wurden, um unbezahlte Entschädigungsforderungeneinzuklagen. Hierbei handelt es sich um die Gesetze HR 762 und S.258.Führende Kongressabgeordnete fühlen ein Momentum nach deneinstimmigen Beschlüssen von 2016, in denen Deutschland aufgefordertwurde, allen Forderungen von Überlebenden auf umfassende Weisenachzukommen und damit das Versprechen des ehemaligen BundeskanzlersAdenauer aus den 1950er Jahren einzulösen. In diesem Zusammenhang istbesonders erwähnenswert, dass die Abgeordnete Ros-Lehtinen vomSprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan erst kürzlich in denVorstand des U.S. Holocaust Memorial Councils gewählt wurde.David Schaecter, Vorstandsvorsitzender der Holocaust SurvivorsFoundation USA (HSF), meint hierzu: "Die Allianz und andereVersicherungsunternehmen sollten sich immer noch schämen. Sie müsstengezwungen sein, alle Versicherungen einzulösen, die sie unserenFamilien verkauft haben. Wir hoffen und beten, dass Präsident Trumpuns erhören wird und sich den zahlreichen Kongressabgeordneten zweierParteien anschließt, um uns wieder unsere Rechte zuzugestehen und zugewährleisten, dass alle Überlebenden und unsere Familien in unserenletzten Jahren noch Gerechtigkeit erfahren und Würde zurückerlangen."Zu guter Letzt führte auch das inspirierende Beispiel vomAuschwitz-Überlebenden Jack Rubin zu Erfolg. Als offenerProtestanführer sagte er bereits mehrmals vor dem Kongress aus undforderte Deutschland, die Allianz, Generali und andereHolocaust-Gewinner auf, alle dokumentierten Forderungen zu bezahlenund mit dem Restbetrag die Pflege der Überlebenden zu unterstützen.Tragischerweise ist Jack Rubin letzten Sommer verstorben.Allerdings war seine Enkelin Cara, eine Erstsemestlerin an derFlorida Atlantic University, unter den jungen Leuten der Kundgebung."Mein Großvater war ein beeindruckender Mensch, der uns gelehrt hat,für das Richtige im Leben zu kämpfen. Mit meiner Teilnahme an denProtesten kann ich seinen Kampfgeist am Leben erhalten."Buchenwald- und Birkenau-Überlebender Moric Jusovic, der vieleJahre lang an der Seite von Jack Rubin gekämpft hatte, fasste denErfolg mit den Worten zusammen: "Der Großteil von uns Überlebendenhat nicht mehr die nötige Kraft und Ausdauer zum Protestieren. Dahermöchte ich mich im Namen aller recht herzlich bei denjenigenbedanken, die sich am Sonntag für uns eingesetzt haben, und hiermeine ich vor allem die jüngere Generation. Vielen Dank, dass wirdieses Feuer an euch weiterreichen dürfen."Nähere Informationen unter www.hsf-usa.org und huff.lv/VVInCv(http://t.co/iPd9fnMs).Das Exekutivkomitee der Holocaust Survivors Foundation USA:Israel Arbeiter, Boston (Massachusetts)Dena Axelrod, Ft. 