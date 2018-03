Wieder auf dem Sieger-Treppchen: Pascoe erneut unter den besten Arbeitgebern in Deutschland (FOTO)

Gießen (ots) -Pascoe Naturmedizin wurde gestern Abend vom "Great Place to Work"-Institut in Berlin erneut ausgezeichnet.Nach Platz 1 im Jahr 2017 konnte das hohe Niveau mit Platz 2gehalten werden. Trotz der großen Veränderung, die der Markterfordert, ist es dem Unternehmen über acht Jahre gelungen, zu denbesten Arbeitgebern Deutschlands zu gehören und das auf den MedaillenPlätzen.Annette D. Pascoe: "Solche überragenden Ergebnisse sind zuerreichen, wenn der Unternehmenssinn mit dem Lebenssinn von möglichstvielen Mitarbeitern übereinstimmt. Wir machen mit unsererNaturmedizin die Welt jeden Tag ein Stückchen gesünder. So lautetunser gemeinsamer Auftrag."Pascoe steht für das Konzept der ganzheitlichenUnternehmensführung. Dazu gehört der transparente Strategieprozess,der dafür sorgt, dass alle Mitarbeiter in die Gesamtstrategie miteingebunden sind. Die Persönlichkeitsanalyse Insights MDI®, die dieStärken der Mitarbeiter sichtbar macht, und das prämierteGesundheitsmanagement, das unterschiedliche Massagen, Sport-Kurse undtäglich kostenloses Bio-Obst für alle Mitarbeiter bereithält.Eine Besonderheit: Die Pascoe-Präventionslounge. Hier haben alleMitarbeiter die Möglichkeit, sich von einer Ärztin eine hochdosierteVitamin-Infusion (Pascorbin®) verabreichen zu lassen.Dass dieser Ansatz greift, zeigen die hervorragendenAbstimmungsergebnisse der Mitarbeiter und eine Gesundheitsquote, die50 % über dem Branchendurchschnitt liegt, sowie die positivenGeschäftsergebnisse. Das Unternehmen befindet sich auf Erfolgskursund freut sich über stetiges Wachstum. Die Mitarbeiterzahl wächst undder Bau des neuen Gebäudes in Gießen ist in vollem Gange. Dass dieMitarbeiter auf dieser Reise mitgenommen werden, zeigt die jüngsteAuszeichnung.Jürgen F. Pascoe: "Bei uns weiß jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit,warum er an bestimmten Aufgaben arbeitet - das fördert dieIdentifikation und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Einenherzlichen Dank an alle Mitarbeiter für dieses großartigeAbstimmungsergebnis."Vorausgegangen war der Auszeichnung eine anonyme Befragung derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pascoe zu zentralenArbeitsplatzthemen wie Vertrauen in das Management, Identifikation,berufliche Entwicklung und Work-Life-Balance.Über Pascoe NaturmedizinDas Familienunternehmen Pascoe Naturmedizin erforscht, entwickeltund produziert seit über 120 Jahren pflanzliche Arzneimittel sowieVitamin-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel im mittelhessischenGießen. Mit dem umfangreichen Produktsortiment, das über 200 Produktefür verschiedenste Anwendungsbereiche umfasst, ist PascoeNaturmedizin einzigartig. Die Strategie aus ganzheitlicherUnternehmensführung, qualitativ hochwertigsten Produkten undnachhaltiger Produktion sorgt für ein anhaltendes Wachstum desTraditionsunternehmens.Pressekontakt:Pascoe NaturmedizinStefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell