Wieder Planungssicherheit für die Zahnarztpraxen / Deutliche Erhöhung der Pauschalen für die Praxisausstattung bei der Telematikinfrastruktur erreicht

Berlin (ots) - Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)hat sich mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV) aufdie Anpassung der Erstattungsspauschalen für die Anbindung derZahnarztpraxen an die Telematikinfrastruktur (TI) geeinigt. Demnachwird die Bruttopauschale für das dritte Quartal 2018 auf 1.719 Euroerhöht. Ab dem vierten Quartal 2018 wird eine neue Pauschale von1.547 Euro festgelegt."Durch die neuen Erstattungspauschalen besteht jetzt endlichwieder Planungssicherheit für die Praxen bei der Anbindung an die TI.Wir hoffen allerdings sehr, dass nun auch endlich seitens derIndustrie eine Marktvielfalt geschaffen wird, damit alle Praxen daspassende Angebot wählen und entsprechende Verträge eingehen können,um an das Kommunikationsnetzwerk angeschlossen zu werden", sagte Dr.Karl-Georg Pochhammer, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandesder KZBV.Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich ein Anbieter für dieKonnektoren, die für die Anbindung der Praxen an die TI erforderlichsind, am Markt verfügbar. Diese Situation und die aus der Preislageresultierende Unterfinanzierung ab dem dritten Quartal hatte eineNachverhandlung der Erstattungspauschalen erforderlich gemacht. DieKZBV geht davon aus, dass innerhalb der kommenden Monate Konnektorenweiterer Hersteller von der gematik zugelassen werden. KZBV undGKV-SV werden sich vor dem Hintergrund der dann vorliegendenMarktsituation noch einmal über die geltende Vereinbarungverständigen und die Pauschalen gegebenenfalls ab dem Folgequartalanpassen. Die Möglichkeit der Anpassung der Pauschalen an dietatsächliche Marktsituation ist fester Bestandteil derGrundsatzfinanzierungsvereinbarung zwischen KZBV und GKV-SV.Hintergrund: Die TelematikinfrastrukturZahnärzte, Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und weitereAkteure des Gesundheitswesens sollen nach dem Willen des Gesetzgeberskünftig schneller und einfacher miteinander kommunizieren sowiemedizinisch relevante Daten sicher austauschen können. Das dafürnotwendige digitale Kommunikationsnetz ist die TI. Für den Zugriffwerden zertifizierte Komponenten und Dienste benötigt: Einelektronischer Praxisausweis, ein Kartenterminal sowie ein Konnektorund ein sogenannter VPN-Zugangsdienst, über den die gesicherteVerbindung zur TI hergestellt wird. Zahnärztinnen und Zahnärztemüssen für den Anschluss an die TI nicht selbst aufkommen. Sieerhalten von den Krankenkassen Pauschalen für Erstausstattung undBetrieb.Weiterführende InformationenGemeinsam mit der KZV Sachsen hat die KZBV ein Informationsvideozur Anbindung an die TI veröffentlicht. Weitere Informationen stelltdie KZBV in ihrer Praxisinformation sowie auf ihrer Website zurVerfügung. Die Inhalte werden fortlaufend aktualisiert.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 - 280 179 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell