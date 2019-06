Wieder Massenproteste in Prag gegen Regierungschef Babis

PRAG (dts Nachrichtenagentur) - In Prag haben am Sonntag Hunderttausende Menschen gegen Tschechiens Regierungschef Andrej Babis demonstriert. Die Proteste dauern bereits seit Wochen an und immer mehr Menschen nehmen daran teil. Schätzungen gingen am Sonntag von 250.000 bis 300.000 Teilnehmern aus.

Die Demonstranten fordern unabhängige Ermittlungen gegen den Politiker, dessen Partei ANO zusammen mit den Sozialdemokraten regiert, und seinen sofortigen Rücktritt. Ausgelöst wurde die Protestwelle gegen den Multimilliardär durch eine Korruptionsaffäre. Der Unternehmer soll Berichten zufolge unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert haben und in einem Interessenkonflikt stehen. Er weist alle Anschuldigungen zurück. Am Mittwoch muss sich die Regierung einem Misstrauensvotum stellen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur