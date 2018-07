München (ots) -+++ Hamburger Versicherer zum dritten Mal in Folge Sponsor von"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ab 3. August, um22:10 Uhr auf TELE 5+++ Sponsoring-Elemente individuell für die aktuelle Staffelfilmaffin produziert+++ @HanseMerkurNews beantwortet Twitter-Fragen im klassischenWerbeblock+++ Der beliebte @HanseMerkurNews-Nachrichtensprecher istnatürlich wieder dabeiDas muss Liebe sein! HanseMerkur tut es wieder. Zum dritten Mal inFolge wird die Hamburger Versicherungsgruppe Sponsor von "SchleFaZ:Die schlechtesten Filme aller Zeiten" mit Oliver Kalkofe und PeterRütten.Dafür produziert HanseMerkur speziell für diese Staffel dieSponsoring-Elemente, die jeden SchleFaZ individuell und mit Bezug zumjeweiligen Film empfehlen. Auch die Promotion-Trailer zu den achtneuen SchleFaZen der Sommerstaffel werden von HanseMerkurpräsentiert.Ebenso kommen wieder die szenenaffinen Cut-ins zum Einsatz,grafische Elemente im Film, in denen das absurde Geschehen derSchleFaZe aus der Brille eines Versicherers kommentiert wird, was zuden Kommentaren von Oliver Kalkofe und Peter Rütten zusätzlichenSpaßfaktor bringt.Nicht nur im TV, sondern vor allem bei Twitter, wo die Kommentarevon @HanseMerkurNews von der Twitter-Community gefeiert werden.Twitter hat sich längst zum reichweitenstarkenSchleFaZ-2nd-Screen-Forum entwickelt, das die Fans regelmäßig Hand inHand in die Top10 der Twittercharts diskutieren. Nur mit diesem Humorund mit der Art zu interagieren hat sich die HanseMerkur in dieHerzen der Fans gezwitschert.Gesicht für die HanseMerkur ist auch in dieser Staffel wieder derbeliebte @HanseMerkurNews-Nachrichtensprecher, der in diesem SommerFragen der Twitter-Community in 30-sekündigen Werbespots imklassischen Werbeblock beantwortet - natürlich nicht immer ganz ernstgemeint - SchleFaZ-Style eben.Hand in Hand lässt sich SchleFaZ wohl wirklich leichter ertragen...Pressekontakt:TELE 5Nico WirtzLeiter KommunikationTel.: +49 89 64 95 68-176nico.wirtz@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell