Wieder ein Großauftrag für Siemens!

letzte Woche bewegte Siemens die Gemüter der Anleger, denn das Unternehmen hat einen lukrativen Auftrag aus Belgien an Land gezogen. Worum geht es genau?

Großauftrag gesichert: Für seine Windsparte hat das deutsche Unternehmen Siemens einen Großauftrag aus Belgien an Land gezogen. Dort, vor der belgischen Küste, soll der Industriekonzern eine Offshore-Windkraft-Anlage mit einer Nennleistung von 309 Megawatt errichten. Der zugehörige Wartungsvertrag hat zudem eine Laufzeit von 17 Jahren, was für ein regelmäßige Einnahme durch Wartung spricht und für Siemens einen zusätzlichen Pluspunkt darstellt.

Strom für 300.000 Haushalte: Der Auftraggeber für die neue Anlage ist die Rentel NV, ein Tochterunternehmen der Otary Partnership. Dort haben sich unter dem Dach der Muttergesellschaft mehrere Investoren zusammengeschlossen, unter anderem führende Firmen aus der belgischen Ökostrom-Sparte. In der Nordsee, etwa 40 Kilometer vom Festland entfernt entsteht die Windfarm, deren erzeugte Stromleistung ausreicht, um etwa 300.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Die Inbetriebnahme der Anlage soll Mitte bis Ende 2018 erfolgen.

Wird dieser Auftrag für Siemens der Auftakt in ein großartiges neues Jahr? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

