Potsdam (ots) -Die Reihe von Übergriffen auf Frauen in der brandenburgischenStadt Cottbus reißt nicht ab: In dieser Woche hat ein 26-JährigerSchwarzafrikaner in der Nacht in der Innenstadt Frauen belästigt undverletzt. Wie die Polizei mitteilt, hat er zunächst eine Fraubeschimpft und geschlagen. Anschließend versuchte er ihre Kette vomHals zu reißen. In der Marienstraße hat er dann zwei weitere Frauensexuell belästigt und bedroht. In der Burgstraße hat er danach nocheinen 35-jährigen Mann bedroht.Dazu teilt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD imLandtag Brandenburg, Birgit Bessin, mit:"Etliche der jungen Männer, die als so genannte "Flüchtlinge" vonder Politik der Altparteien zu uns nach Brandenburg gelockt werden,haben schlichtweg keinen Respekt vor anderen Menschen - amallerwenigsten offensichtlich gegenüber Frauen. Wenn ich mir dieBerichte unserer Polizei durchlese, fällt mir bei derAneinanderreihung der vielen Fälle - besonders bei denen aus Cottbus- auf, dass "Flüchtlinge" deutsche Frauen offensichtlich als Freiwildbetrachten, die gegen ihren Willen begrabscht und befummelt werdenkönnen. Damit zeigen die Männer eines ganz deutlich: Dass sie wederintegrierbar noch integrationswillig sind. In ihrer Heimat mag diesesVerhalten an der Tagesordnung sein, hier bei uns ist das eineStraftat. Wir leben hier nach unseren Regeln und Gesetzen. Werdagegen verstößt, verdient eine Strafe - im Fall eines vermeintlich"Asylsuchenden" kann das nur den unverzüglichen Verlust einesmöglichen Schutzstatus und die sofortige Abschiebung bedeuten."