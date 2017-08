Wieder Bordverpflegung in IC zwischen Hamburg und Rostock

SCHWERIN (dpa-AFX) - Bahnfahrer im IC zwischen Hamburg und Rostock brauchen sich keine Stullen mehr einzupacken - zumindest in den meisten Intercitys nicht.



Diese bieten nach Abschaffung des veralteten Bistrowagens im Dezember 2016 jetzt wieder eine Bordverpflegung, wie das Verkehrsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Bis zum Ende der Herbstferien komme das Zugpersonal auf den IC-Direktverbindungen Stralsund-Hamburg-Frankfurt/Main mit Getränken und Snacks direkt an den Sitzplatz, hieß es. Mindestens drei Zugpaare pro Tag würden diesen Service zwischen Rostock und Hamburg bieten. Im Winter soll es das nur am Wochenende geben. Damit seien alle touristisch relevanten IC-Züge zwischen Hamburg und Rostock bewirtschaftet, bilanzierte das Ministerium.

Für Essen und Trinken im IC haben sich Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) zufolge zwei SPD-Bundestagsabgeordnete und Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) bei der Bahn stark gemacht. Der Service war jedoch zunächst auf die Strecke Frankfurt-Hamburg beschränkt. "Dass die auch von vielen Touristen genutzte Strecke weiter bis nach Mecklenburg-Vorpommern abgehängt wurde, war für uns nicht hinnehmbar", erklärte Pegel.

Bordverpflegung an den Sitzplätzen war laut Ministerium getestet worden, und zwar seit Ostern in einigen Zügen bis und von Schwerin. Bistrowagen wird es auf der Strecke Frankfurt/Main-Stralsund erst wieder in den 2020er Jahre geben - wenn die alten Züge ersetzt werden./ubs/DP/fbr