Wieder Blaualgen-Alarm: Schon mindestens 32 Badeverbote (FOTO)

Berlin (ots) -Nach 2018 ist auch 2019 ein Alptraumjahr für die Seen. Zu vieleNährstoffe und die hohen Temperaturen führen dazu, dass an vielenSeen wieder Badeverbote ausgesprochen werden mussten. Nach Recherchendes Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wurde imZeitraum vom 1. Juli bis 12. August dieses Jahres mindestens an 32Orten das Baden wegen Blaualgen verboten. An 88 weiteren Stellenwurde Warnungen ausgesprochen. Und der Sommer ist noch nicht vorbei."Blaualgen sind ein deutliches Zeichen, dass unsere Gewässer in einemökologisch kritischen Zustand sind", erklärt Laura von Vittorelli,BUND-Expertin für Gewässerpolitik.Die Zahl der Blaualgenvorfälle ist in den letzten Jahren rasantangestiegen. Waren es früher maximal 18 Vorfälle im Jahr, gab es 2018insgesamt 47 Verbote - eine Zahl, die dieses Jahr vermutlich auchwieder erreicht werden wird. Überdüngung, insbesondere in Folge derindustriellen Landwirtschaft, plus Hitzestress ist ein idealerNährboden für Blaualgen und führt zu den Verboten und Warnungen. VonVittorelli weiter: "Wir beobachten diese Entwicklung im zweitenHitzesommer in Folge mit großer Besorgnis. Die konstant hoheBelastung kann zu einem Umkippen des Ökosysteme Sees führen. Damitdieser Zustand in Zeiten der Klimakrise nicht zur Normalität wird,ist schnelles und umfangreiches Handeln aller Beteiligtenerforderlich."Leider hat es die Bundesregierung bislang nicht geschafft, denEintrag von Gülle in Gewässer zu reduzieren. "Wenn wir uns auch inZukunft bei der Hitze abkühlen wollen, müssen wir dringend unsereSeen und Flüsse wieder in einen guten Zustand bringen. Derdringendste Schritt ist, den Düngeeintrag zu verringern", so vonVittorelli. "Die bislang eingeleiteten Schritte im Düngerrechtreichen hierzu bei weitem nicht aus."Weitere Informationen zum Thema Blaualgen:Blaualgen - oder genauer Cyanobakterien - stellen eine nichtunerhebliche Gesundheitsgefahr für Menschen dar. InsbesondereKleinkinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten dasBaden in belasteten Gewässern vermeiden, da das Verschlucken desWassers zu Durchfall, Erbrechen und im schlimmsten Fall zuLeberschäden führen kann. Auch Tiere, wie Hunde und Schwäne, sindgefährdet und können an den Folgen der Vergiftung sterben.BUND-Recherche: Hintergrundtext und Chronik mit dokumentiertenBlaualgenvorfällen im Zeitraum 1. Juli bis 12. August 2019:www.bund.net/blaualgen-chronikPressefotos: Symbolbilder zum Thema Blaualgenwww.bund.net/service/presse/pressebilder/aktionen/#c11741Ökotipp: Blaualgen vor dem Baden erkennenhttp://ots.de/2hMBUvKontakt:Laura von Vittorelli, BUND-Expertin für Gewässerpolitik, Tel.:030-27586-532, E-Mail: gewaesser@bund.netBUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Judith Freund | Heye JensenTel. 030-27586-425 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell