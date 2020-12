Wiedemann & Berg Film beruft Produzentin Justyna Muesch in die Geschäftsführung und erweitert das Kino-Team

München (ots) - Justyna Muesch tritt am 01.01.2021 in die Geschäftsführung der Wiedemann & Berg Film GmbH ein. Sie ist bereits seit 2011 als Produzentin für Wiedemann & Berg Film tätig. In ihrer neuen Funktion berichtet Justyna Muesch an die Chief Production Officers der LEONINE Holding, Quirin Berg und Max Wiedemann.Quirin Berg sagt: "Justyna hat als Produzentin mit WHO AM I, DARK, DIE GOLDFISCHE und aktuell JGA in den letzten neun gemeinsamen Jahren großartige Projekte verantwortet, die maßgeblich für unsere Firma stehen. Ihre Energie, ihr Format, ihre Leidenschaft fürs Kino und ihr großes Gespür sind einfach herausragend und unsere gemeinsame Freude an der Zusammenarbeit ist ein großes Privileg. Wir sind sehr glücklich, dass sie nun auch als Geschäftsführerin die Zukunft von Wiedemann & Berg Film mit uns gestalten wird."Max Wiedemann ergänzt: "Mit der Erweiterung unserer Geschäftsführung werden wir der Kinoproduktion zukünftig noch mehr Aufmerksamkeit zuwenden können. Justyna begleitet uns seit vielen Jahren und kennt und lebt die Handschrift unserer Firma. Wir könnten uns niemand besseren für diese Aufgabe vorstellen und es freut uns sehr, nun gemeinsam mit ihr das nächste Kapitel aufzuschlagen."Justyna Muesch dazu: "Wir lieben Filme und versuchen mit unseren Projekten immer wieder den Nerv der Zeit zu treffen, zu unterhalten und zu berühren, um ein großes Publikum zu erreichen. Quirin und Max haben mit Wiedemann & Berg Film eine Firma aufgebaut, die immer wieder Impulse gesetzt hat und deren DNA es ist, neue Talente zu entdecken und aufzubauen sowie herausragenden Kreativen eine Heimat zu bieten. Ich freue mich, diese Aufgabe gemeinsam mit Quirin und Max und der gesamten, wunderbaren W&B Familie nun im Verbund der LEONINE Studios fortführen zu dürfen."Justyna Muesch studierte von 1999 bis 2003 gemeinsam mit Quirin Berg und Max Wiedemann an der Filmhochschule München Produktion und Medienwirtschaft, zuvor Medienplanung, -entwicklung und -beratung. Vor und während des Studiums sammelte sie bei nationalen sowie internationalen Firmen Erfahrung und produzierte auch mit ihrer eigenen Produktionsfirma. Nach dem Abschluss arbeitete sie u.a. für die Telepool GmbH, wo sie zuletzt die Akquise und den internationalen Verkauf von deutschen Kinofilmen verantwortete. Von 2007 bis 2011 war sie Co-Production und Acquisition Manager für deutsche Kinoproduktionen bei Walt Disney Studios Motion Pictures Germany. 2011 wechselte sie zur Wiedemann & Berg Film.Das Team der Wiedemann & Berg Film wird bereits seit dem 1. September 2020 durch Development Executive Anna Maria Jetel verstärkt. Anna Maria Jetel war zuvor als Head of Local Productions bei der Fox International Productions GmbH tätig. Außerdem beginnt Mara Fiedler ab dem 1. Januar 2021 als Producerin bei der Wiedemann & Berg Film. Sie war zuvor als Producerin bei der MOOVIE GmbH sowie der Bavaria Fiction GmbH beschäftigt.Über Wiedemann & Berg:Die Wiedemann & Berg Film wurde 2003 von Quirin Berg und Max Wiedemann gegründet, gefolgt von der Gründung der W&B Television 2010. Beide Firmen sind seit Januar 2020 Teil der neu gegründeten LEONINE Studios. Zu den über 120 Produktionen zählen der Oscar-prämierte Kinofilm "Das Leben der Anderen", der zweifach Oscar-nominierte "Werk ohne Autor" sowie zahlreiche Nummer-1-Hits wie "Männerherzen", "Who am I", "Vaterfreuden" oder "Willkommen bei den Hartmanns" sowie eine Vielzahl an Fernsehprojekten wie die Kultserie "4 Blocks" (TNT Serie), "Der Pass" (Sky) oder das erste deutsche Netflix Original "Dark", das von der führenden US-Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" zur beliebtesten Netflix Original Serie der Welt gewählt wurde.Pioniergeist, die Bandbreite von großem Kino, linearem Fernsehen und High-End-Drama für Streaming-Partner, kontinuierlich große Besucher- und Zuschauerzahlen, der Focus auf Qualität, die Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen und ein großartiges Team haben Wiedemann & Berg zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser in Deutschland gemacht - nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Bambi, Bayerischer Fernsehpreis, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Filmpreis, Goldene Kamera, Goldene Nymphe, Grimme-Preis, GQ Award, Europäischer Filmpreis, Hollywood Reporter Award, LA Critics Award, Magnolia Award, Rockie Award, Academy Award, BAFTA, César, Romy und Golden Globe.Über LEONINE Studios:LEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Entertainment, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. 