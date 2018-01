"Wie ein zweiter Sohn" / Seit über 50 Jahren erleben Gastfamilien internationale Weihnachten mit Experiment e.V. und dem Auswärtigen Amt (FOTO)

Bonn (ots) -Seit über 50 Jahren erleben jedes Jahr rund 100 Familien in ganzDeutschland ein besonderes Weihnachtsfest: Sie nehmen über diegemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. und mitUnterstützung des Auswärtigen Amtes als Gastfamilie eineninternationalen Studierenden bei sich auf. Seit 2015 sind auch Plätzespeziell für geflüchtete Studierende reserviert.Die Idee dieses zweiwöchigen Austausches ist, dass dieStudierenden, die alle bereits in Deutschland leben und an einerHochschule eingeschrieben sind, ein Stück deutsche Kultur erlebenkönnen. Sie wohnen meistens in Wohnheimen oder Wohngemeinschaftengemeinsam mit anderen internationalen Studierenden und freuen sichsehr, über die Feiertage Familienanschluss zu haben. Auch dieGastfamilien profitieren von dem Austausch: Die Studierendenberichten gerne von ihrer eigenen Kultur oder kochen typischeGerichte. Außerdem lernt man so die eigenen Traditionen aus einemvöllig neuen Blickwinkel kennen. Oft entstehen aus diesemzweiwöchigen Zusammenleben Freundschaften, die lange halten.So schreibt Familie Heuser aus Bottrop: "Yiyan aus China war überWeihnachten und Neujahr 2013/14 als Gaststudent bei uns. Imdarauffolgenden Sommer hat er sein Studienjahr in Deutschlandabgeschlossen. Für ihn war klar, dass er seinen Master in Deutschlandabsolvieren möchte und so hat er im Anschluss eine Sprachschulebesucht und ist wieder bei uns eingezogen. Jetzt studiert er an derUni Duisburg-Essen. Wir sind sehr glücklich, dass er wieder bei unsist, er ist wie unser zweiter Sohn."Wer sich dafür interessiert, Gastfamilie für einen internationalenStudierenden zu werden, kann sich an die Geschäftsstelle vonExperiment e.V. in Bonn wenden. Ansprechpartnerin ist Eva Hofmann(hofmann@experiment-ev.de, 0228 95722-44). Das Programm findet außerüber Weihnachten auch in den Semesterferien statt. Eine Aufnahme istwieder im Februar und März möglich, u. a. über Ostern. WeitereInformationen gibt es auch unter www.experiment-ev.de/gastfreundlich.Über Experiment e.V.Das Ziel von Experiment e.V. ist seit 85 Jahren der Austauschzwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen.Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von "TheExperiment in International Living" (EIL). 2016 reisten 1.845Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland.Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind u.a.das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der DeutscheBundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.Pressekontakt:Meike Schmidt, Experiment e.V.0228 95722-23schmidt@experiment-ev.deOriginal-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuell