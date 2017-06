Wie wollen wir leben? / Sozial-ökologische GLS Bank fordert nachhaltigen Wandel

Bochum (ots) -Die GLS Bank hält klare Rahmenbedingungen für einen Wandel fürunerlässlich. Sie sieht die nächste Bundesregierung in der Pflicht,eine Ökonomie der Zukunft zu gestalten.Vorstandssprecher Thomas Jorberg erklärt: "Wir müssen alles fürden Klimaschutz tun und den Wohlstand besser verteilen. Das sindlangfristig die wirksamsten Mittel gegen Nationalismus, Krieg undFlucht. Unsere 25.000 Unternehmenskunden beweisen, dass einsozial-ökologisches Wirtschaften erfolgreich ist." Um die gesamteGesellschaft zu erreichen, brauche es nun wegweisende Entscheidungender Politik. Dafür bilden die 17 Entwicklungsziele der Agenda 2030der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) und dieVerpflichtung zum Pariser Klimaabkommen das geeignete Fundament.Darum fordert die GLS Bank folgende Maßnahmen(www.gls.de/nachhaltige-entwicklung):1. Arbeit entlasten, Kapital belasten. Digitalisierung und künstlicheIntelligenz ersetzen vielfach menschliche Arbeit. Arbeit erhältdadurch weniger, Kapital mehr vom Kuchen der Einkommen. Darum brauchtes eine stärkere Besteuerung von Kapital und Kapitalerlösen sowieeine steuerliche Entlastung bei den Arbeitseinkommen.2. Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es verteilt unsere Ressourcenbesser, verringert Armut und fördert sinnstiftende Tätigkeiten. Esist finanzierbar: durch wegfallende Sozialleistungen und Erträge ausKapitalsteuern.3. Ausnahmslose Abgabe auf CO2-Ausstoß. Um die Verpflichtung aus demPariser Klimaabkommen zu erfüllen, braucht es eine Abgabe aufKohlendioxid. Sie sollte zunächst 40 Euro pro Tonne betragen.Deutschland muss hier als Vorbild vorangehen - für einezukunftsfähige Energiepolitik.4. Konsequente Abgabe auf Spritz- und Düngemittel. Die schädlichenFolgen von Spritz- und Düngemitteln dürfen nicht mehr von derAllgemeinheit bezahlt werden. Wer Wasser und Boden verschmutzt, mussdafür die Verantwortung - und damit die Kosten - tragen.Gast aus Bhutan bei Jahresversammlung"Wir können unser Leben so führen, wie wir wollen. Wir müssen esnur tun", betont Dr. Ha Vinh Tho vom Zentrum für Bruttonationalglück(BNG). Er wird den über 1.900 Mitgliedern heute bei derJahresversammlung der GLS Bank von den Vorzügen des BNG berichten.Mit dem BNG misst Bhutan das Wohl seiner Einwohner*innen alsAlternative zum Bruttonationaleinkommen, weil so die Bedürfnisse derMenschen im Mittelpunkt stehen.GLS Bank-Bilanz: Nachhaltiges Wirtschaften zahlt sich ausAuf diese Bedürfnisse ist die GLS Bank ausgerichtet und kann ihreStrategie nachhaltig mit stabilen Kosten und einer solidenErtragslage umsetzen. "Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr vieleMenschen als neue Mitglieder gewinnen konnten. DieMitgliedschaftsanteile der GLS Bank haben bereits um 14 Prozent aufüber 310 Mio. Euro zugenommen. Die Menschen geben uns ihr Vertrauenund ermöglichen damit den Ausbau der sozial-ökologischenKreditvergabe", sagt Vorstandsmitglied Christina Opitz. So konnte dieGLS Bank in den ersten fünf Monaten bereits 9 Prozent mehr Darlehenvergeben als zu Jahresbeginn. "Nachhaltige Unternehmen investierenüberdurchschnittlich. Immer mehr Privatpersonen wollen ihr Geld dortsinnvoll angelegt wissen. Beides verstärkt möglich zu machen unddamit auch öffentlich politische Akzente zu setzen, ist die wachsendeAufgabe der GLS Bank", erklärt Thomas Jorberg.Crowdinvesting etabliertDabei sind die Menschen auch bereit, direkt Verantwortung zuübernehmen. Auf der im Februar gestarteten GLS Crowd, einer Plattformfür nachhaltige Wachstumsunternehmen, waren die Projekte in kürzesterZeit finanziert. Insgesamt haben Anleger*innen bereits mehr als eineMillion Euro zur Verfügung gestellt. Weitere Projekte sind inVorbereitung.Über die GLS BankBei der GLS Bank ist Geld für die Menschen da. Sie finanziert nursozial-ökologische Unternehmen und macht ihre Geschäfte umfassendtransparent. Dabei bietet die Bank alle Leistungen einer modernenBank: Girokonten, nachhaltige Fonds, Vorsorge und vieles mehr. AlsGenossenschaftsbank kann jeder Anteile zeichnen und mitbestimmen.Über ihre Partnerin GLS Treuhand ist der Bereich Stiften und Schenkenabgedeckt. Die GLS Bank hat ihren Sitz in Bochum und Standorte inBerlin, Hamburg, Frankfurt, Freiburg, München und Stuttgart.Pressekontakt:Christof LützelPressesprecher / Prokuristchristof.luetzel@gls.depresse@gls.deGLS BankChriststraße 944789 BochumTelefon +49 234 5797 5178Fax +49 234 5797 5157Mobil +49 173 278 69 63www.gls.de/pressewww.twitter.com/gls_pressewww.blog.gls.deOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell