Wie wirkt sich die Red Hat-Übernahme von IBM auf die Dividendenrendite von 5 % aus?

Die Aktien von IBM (WKN:851399) sind kürzlich auf ein Zweijahrestief gefallen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, den Anbieter von Unternehmenssoftware Red Hat (WKN:923989) für rund 34 Mrd. US-Dollar in bar zu übernehmen. Die Transaktion, die Red Hat mit 190 US-Dollar pro Aktie bewertet, entspricht einem Aufschlag von mehr als 60 % auf den vorherigen Schlusskurs der Aktie.

IBM erwarb Red Hat, um sein Cloud-Geschäft zu stärken, eine der wichtigsten „strategischen Imperative“ (Cloud, Analyse, Mobile, Security und Social Media), die Big Blue zu entwickeln versucht, um die Schwäche seiner bestehenden Geschäftssegmente auszugleichen. Die Entscheidung fällt weniger als zwei Wochen nachdem IBM die Anleger mit einem durchwachsenen Bericht zum dritten Quartal enttäuscht hat, der eine kurze Phase des Umsatzwachstums mit einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr markierte.

IBM behauptet, dass der massive Deal, der voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen wird, das Umsatzwachstum, die Bruttomarge und den freien Cashflow innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss steigern und das weitere Wachstum der Dividende unterstützen wird. Dieser Ausblick klingt zuversichtlich, aber die Investoren sind nicht begeistert von der Entscheidung von IBM, 34 Mrd. US-Dollar für ein Unternehmen zu zahlen, das im vergangenen Jahr nur 2,9 Mrd. US-Dollar Umsatz und 540 Mio. US-Dollar Nicht-GAAP-Nettogewinn erwirtschaftet hat.

Einige Investoren stellen wahrscheinlich auch die Fähigkeit von IBM infrage, seine erwartete Dividendenrendite von 5 % zu halten, wenn Red Hat in seine Hybrid-Cloud-Einheit integriert wird. Lass uns einen genaueren Blick auf die Dividende von IBM werfen, um zu sehen, wie sie durch den Red-Hat-Deal beeinflusst werden könnte.

Wie nachhaltig ist die Dividende von IBM?

IBM hat seine Dividende jährlich 23 Jahre in Folge erhöht, sodass das Unternehmen bald zur Elitegruppe der S&P 500 „Dividendenaristokraten“ gehören könnte, Unternehmen, die ihre Auszahlungen seit über 25 Jahren in Folge erhöht haben. Die aktuelle Rendite von IBM von 5 % stellt die höchste Rendite seit Anfang der 90er-Jahre dar.







IBM hat in den letzten zwölf Monaten 99 % seiner Gewinne für Dividenden ausgegeben. Diese Zahl erscheint hoch, entsprach aber nur 44 % des freien Cashflows – was darauf hindeutet, dass IBM noch Potenzial für zukünftige Erhöhungen hat. IBM gab in diesem Zeitraum auch 24 % seines freien Cashflows für Rückkäufe aus. Aber worauf man achten sollte, ist folgendes Problem: Das Wachstum des freien Cashflows von IBM war in den letzten fünf Jahren aufgrund einer Reihe von Veräußerungen und Übernahmen, die das Umsatzwachstum ankurbeln sollten, unvorhersehbar.







IBM beendete das letzte Quartal mit 14,7 Mrd. US-Dollar in liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren und 46,9 Mrd. US-Dollar an Schulden (10,9 Mrd. US-Dollar an kurzfristigen Darlehen und 36 Mrd. US-Dollar an langfristigen Darlehen). IBM plant, die Übernahme von Red Hat mit einer Mischung aus Bargeld und Fremdkapital zu finanzieren, was das Schuldenniveau bei steigenden Zinsen erhöhen wird. IBM geht davon aus, dass sich der Kauf erst im zweiten Jahr nach dem Abschluss positiv auf den operativen Gewinn pro Aktie auswirken wird.

Mit anderen Worten, die Übernahme von Red Hat wird wahrscheinlich dazu führen, dass die ertragsabhängige Ausschüttungsquote von IBM über 100 % steigt, aber die Ausschüttungsquote in Bezug auf den freien Cashflow sollte deutlich unter dieser Schwelle bleiben, auch wenn das Wachstum des freien Cashflows nachlässt. IBM plant auch, die Aktienrückkäufe in den Jahren 2020 und 2021 auszusetzen, um die Dividende zu schützen und die Verschuldung zu reduzieren. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass IBM in der Lage sein sollte, seine Dividende auf absehbare Zeit weiter anzuheben.

Aber ist der Ertrag den Schmerz wert?

Die Investoren, die sich die 5-%-Rendite von IBM und das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9 ansehen, könnten davon ausgehen, dass es sich um eine unterbewertete Dividendenaktie handelt. Aber Big Blue ist aus gutem Grund billig: Das Wachstum seiner strategischen Imperative verlangsamt sich, wobei die Segmente Cognitive Solutions und Technology Services & Cloud Platforms in einem harten Wettbewerb mit führenden Unternehmen wie Amazon und Microsoft stehen und nur ein ziemlich müdes Wachstum generieren.

Die Übernahme von Red Hat, das in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich ein Umsatzwachstum von 15–16 % verzeichnen wird, könnte einen Teil dieser Schmerzen lindern. Aber viele Analysten und ehemalige IBM-Mitarbeiter behaupten, dass Big Blue immer noch von betrieblichen Ineffizienzen, schlechter Moral und Managementproblemen geplagt ist, die nicht durch massive Einkaufstouren gelöst werden können.

IBM erwartet, dass der Kauf von Red Hat seinen Umsatz um jährlich 200 Basispunkten steigern wird. Das klingt anständig, aber es könnte leicht durch die anhaltenden Probleme von IBM in den bestehenden Sparten zunichte gemacht werden. Jetzt, wo viele andere Hochzinsanleihen in der Nähe ihrer 52-Wochen-Tiefs stehen, ist die 5-%-Rendite von IBM die Sache vielleicht nicht wert.

