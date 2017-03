Wie wird man hier heimisch?/Zweites chrismon spezial für Geflüchtete erscheint

Hannover (ots) - Nach dem großen Erfolg des Magazins chrismonspezial für Geflüchtete im Mai 2016 gibt die Evangelische Kirche inDeutschland (EKD) ein zweites mehrsprachiges Magazin für Flüchtlingeheraus. Das 24-seitige Heft trägt den Titel "Ankommen!". Es erscheintzweisprachig in Arabisch/Deutsch und Persisch/Deutsch.Geflüchtete Journalisten aus Syrien, Afghanistan, dem Iran undÄgypten haben die Artikel recherchiert und geschrieben. Sie fragen,was Heimat bedeutet, erzählen von betrügerischen Wohnungsmaklern, wasman in einem Begegnungschor erleben kann, wie KirchengemeindenAsylsuchende aufnehmen, wozu Sexualkunde gut ist, wie manKriegstraumata erkennt, wie der Berufsstart aussehen kann und warumein Afghane, der seine Beine durch eine Mine verlor, bald fürDeutschland bei den Paralympics startet.Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, stellt sicheinem Interview. Dazu gibt es Informationen zum anstehendenKirchentag in Berlin und Wittenberg. Das in bewährterchrismon-Aufmachung illustrierte Heft erscheint mit einem Editorialdes Vorsitzenden des Rates der EKD, Landesbischof HeinrichBedford-Strohm."Die Evangelische Journalistenschule in Berlin hat Reporter ausdem arabischen und dem persischen Sprachraum gebeten, dieses Magazinzu gestalten. Reporter, die ihre Länder im Nahen und Mittleren Ostenverlassen und hier ankommen mussten. Wir hoffen, dass sie denLeserinnen und Lesern mit ihren Geschichten Mut machen können", soBedford-Strohm."Journalismus bedeutet: Fragen aus der Perspektive der Lesendenstellen und ihnen die entsprechenden Informationen und Antwortenpräsentieren. Das ist den Teams von 'Ankommen' hervorragend gelungen,wie wir aus den ersten Rückmeldungen erfahren haben. Und dies machtallen Beteiligten Mut", sagt Arnd Brummer, Chefredakteur vonchrismon.Das chrismon spezial für Flüchtlinge ist kostenlos. Viele in derFlüchtlingshilfe aktive Gemeinden erhalten 10-20 Hefte standardmäßigMitte März zugesendet. Bei höherem Bedarf können weitere Exemplareangefordert werden: fluechtlingsheft@chrismon.de. Parallel zurgedruckten Ausgabe gibt es ein für Smartphones optimiertes, digitalesAngebot. Unter www.chrismon-guter-start.de finden Flüchtlinge undHelfer alle Magazintexte und zusätzlich wertvolle Links undInformationsangebote für einen guten Einstieg in Deutschland.Das evangelische Magazin chrismon erscheint in seinen regulärenAusgaben mit einer Auflage von 1,6 Millionen Exemplaren, die dengroßen deutschen Tages- und Wochenzeitungen (u.a. FrankfurterAllgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Die Zeit)monatlich beiliegen. Verlegt wird chrismon vom Hansischen Druck- undVerlagshaus (HDV), einer 100-prozentigen Tochter desGemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP). Die zentraleMedieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) trägtunter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes(epd), die Rundfunkarbeit der EKD und das Online Portalevangelisch.de.Hannover/Frankfurt, 13. März 2017Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell