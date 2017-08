Wie wird man in Deutschland Milliardär?

Wer wird Milliardär? In Deutschland eine Frage, auf die wir diese Woche eine ziemlich genaue Antwort bekommen haben.

Das Magazin BILANZ hat in einer umfangreichen Studie die reichsten Deutschen ermittelt. Interessant ist, sich genauer anzusehen, wie die Reichsten der Reichen eigentlich an ihr Vermögen gekommen sind. Es könnte auch wichtige Lektionen für dein Portfolio bereithalten.

Deutschlands Milliardäre

Damit du nicht zu lange auf die Folter gespannt wirst, gibt es gleich vorweg die Top Ten der reichsten Deutschen, mit einer Übersicht ihrer Vermögen und Geschäftsaktivitäten:

Dieter Schwartz LIDL, Kaufland Einzelhandel, Immobilien 37,0 Mrd. Euro Familie Reimann u. a. Reckitt Benckiser, Wella Haushaltsprodukte, Kosmetik 30,0 Mrd. Euro George Schaeffler u. Maria-Elisabeth Schaeffler Thumann Schaeffler, Continental Maschinenbau, Reifen 25,5 Mrd. Euro Familien Karl Albrecht Jr. und Heister Aldi Süd Einzelhandel, Immobilien 23,0 Mrd. Euro Familie Theo Albrecht Jr. Aldi Nord Einzelhandel, Immobilien 18,5 Mrd. Euro Susanne Klatten u. a. BMW, SGL Carbon Autobranche 18,5 Mrd. Euro Stefan Quandt BMW, Aqton, Delton Autobranche 18,0 Mrd. Euro Familie Würth Würth Montage, Kunst, Immobilien 15,1 Mrd. Euro Familie Michael Otto Otto-Gruppe Versandhandel 9,2 Mrd. Euro Klaus-Michael Kühne Kühne & Nagel, Hapag-Llyod Spedition, Reederei 9,2 Mrd. Euro

Quelle: Die Welt

Wie du siehst, sind es streng genommen nicht nur Individuen, die es unter die reichsten Zehn geschafft haben, sondern auch einige Familien. An der Spitze steht Dieter Schwartz, der die Einzelhandelskette LIDL groß gemacht hat. Mit 37 Milliarden Euro ist er nicht nur der reichste Deutsche, sondern besitzt auch den größten Reichtum, den jemals ein Deutscher besessen hat. Würde man die Berechnungen von Bilanz zu aktuellen Wechselkursen an der Forbes-Liste messen, so würde der LIDL-Milliardär nur knapp die globale Top Ten verpassen und direkt hinter Michael Bloomberg landen.

Wie so viel Reichtum zustande kommt

Ebenfalls befinden sich in der Tabelle einige Industrielle, die man mit einer typisch deutschen Branche in Verbindung bringt. In der Autobranche haben Schaeffler, Continental und BMW Milliardenvermögen geschaffen. Das ist im Autoland Deutschland eigentlich auch zu erwarten.

Viel interessanter finde ich aber, welche Branche nicht nur die Nummer eins hervorgebracht hat, sondern auch ein Brüderduo, das zusammen locker Dieter Schwartz vom Thron stoßen könnte. Alle haben ihr Geld mit Discountern gemacht. Eigentlich könnte man sogar Otto hinzuzählen, das vor allem in seinen Anfangsjahren vielen Haushalten erschwinglichere Preise näher gebracht hat.

Das Mächtige an den Geschäftsmodellen von LIDL und ALDI ist, dass der Verbraucher massiv von ihnen profitiert. Sie waren nie dazu da, um ihren Gründern immensen Reichtum zu bringen, sondern um Konsumenten jede Menge Geld zu sparen. Die sind seit Jahrzehnten froh über die unschlagbaren Preise. Viele Lebensmittel und andere Waren, die Supermärkte dauerhaft oder wechselnd im Angebot haben, sind für Normalverdiener deutlich erschwinglicher geworden. Der regelmäßige Einkauf im Discounter entlastet den Geldbeutel merklich.

Die großen deutschen Discounter sind zwar nicht an der Börse notiert, aber der Reichtum, den sie den Familien Schwartz und Albrecht beschert haben, kann Investoren eine große Lehre mitgeben. Die wirklichen Vermögen werden gemacht, wenn ein neues Geschäftsmodell auf einen gigantischen Massenmarkt trifft, das Dinge günstiger, besser oder im besten Fall sogar günstiger und besser macht.

Wer vor langer Zeit in Amazon oder Walmart investiert hat, weiß das, denn er ist zwar nicht so steinreich wie die Gründer geworden, aber er hat hervorragende Renditen erwirtschaftet.

Marlon Bonazzi besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon. The Motley Fool empfiehlt BMW.