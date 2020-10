Wie wir dem COVID-Dividendeneinbruch trotzen

Weitere Suchergebnisse zu "Kinder Morgan":

2020 war ein brutales Jahr für die Dividenden. Laut dem Vermögensverwaltungsunternehmen Janus Henderson sind die weltweiten Dividenden im zweiten Quartal des Jahres um etwa 22 % gesunken, und dieses Unternehmen erwartet einen Rückgang von 17 % bis 24 % im Laufe des Jahres. Das ist ein brutaler und schneller Rückgang, der durch die wirtschaftliche Verlangsamung, die zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie eingeführt wurde, verursacht wurde und den schlimmsten Rückgang der Dividendeneinnahmen seit der Finanzkrise darstellt.

Doch in unserem Haushalt haben sich die Dividenden, die wir erhalten haben, insgesamt bemerkenswert stabil gehalten und es sieht so aus, als ob sie im Jahr 2020 tatsächlich ein wenig steigen könnten. Bis zu einem gewissen Grad hatten wir Glück – als wir in das Jahr kamen, konnten wir nicht wissen, wie schrecklich es kommen würde. Aber es war nicht alles nur Glück. Unsere dividendenzahlenden Investitionen wurden größtenteils so abgestimmt, dass sie sich sowohl auf die Qualität als auch auf die Quantität der Dividenden konzentrieren, dank der schmerzlichen Lektionen der Dotcom-Implosion und der Finanzkrise.

Diese Fokussierung auf die Qualität der Dividenden ist ein Schlüsselfaktor dafür, wie wir den COVID-Dividendeneinbruch überwinden können. Während die Dividenden einiger unserer Holdings zurückgingen, wurden diese durch Stabilität und Steigerungen an anderer Stelle ausgeglichen, indem wir unsere Dividenden in Unternehmen reinvestierten, die stark blieben.

Was macht eine Dividende zu einer Qualitätsdividende?

Es gibt drei Hauptmerkmale, nach denen wir suchen, wenn es darum geht, die Qualität der Dividende eines Unternehmens zu bestimmen: Deckung, operative Unterstützung und Bilanzqualität. Eine solide Kombination dieser drei Merkmale garantiert zwar nicht, dass ein Unternehmen seine Dividende beibehält oder erhöht, aber sie verbessert die Fähigkeit , dies auch in schwierigen Zeiten zu tun.

Deckung: Die Berichterstattung berücksichtigt die Dividende eines Unternehmens im Vergleich zu den von ihm erwirtschafteten Gewinnen und Cashflows. Im Idealfall suchen wir nach Dividenden, die irgendwo zwischen einem Drittel und zwei Dritteln des Cashflows eines Unternehmens verbrauchen, aber wir können diese Grenzen in einigen Fällen verschieben, wenn die Struktur dies rechtfertigt.

Ob du es glaubst oder nicht, wenn die Dividende eines Unternehmens nur einen unbedeutend kleinen Teil seiner Cashflow-Kapazität in Anspruch nimmt, kann das fast so beunruhigend sein, wie wenn man zu viel von seinem Geld verbraucht. Eine geringe Dividende ist oft ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen der Dividende keine Priorität einräumt oder nicht glaubt, dass seine Geschäftstätigkeit eine solidere Dividende unterstützen kann.

Andererseits ist eine Dividende, die zu viel vom Cashflow eines Unternehmens in Anspruch nimmt, ein deutlicheres Risiko. Wenn es nämlich Probleme in der Geschäftstätigkeit gibt, kann es sein, dass das Unternehmen nicht die Flexibilität hat, die Dividende zu erhalten und gleichzeitig mit den Problemen umzugehen. Außerdem müssen selbst starke Unternehmen in ihre Betriebe reinvestieren, um sie im Lauf der Zeit zu erhalten und auszubauen. Wenn die Dividende eines Unternehmens zu viel von seinem Cashflow verbraucht, dann muss es sich auf die Ausgabe von Aktien oder die Aufnahme von Schulden verlassen, selbst für grundlegende Expansionspläne, und das ist gefährlich.

Operative Unterstützung: Bei diesem Prozess wird untersucht, was das Unternehmen tut, um dieses Geld zu verdienen, und wie groß der Wettbewerbsvorteil ist, den das Unternehmen hat, um diesen Cashflow zu schützen. Es ist eine subjektivere Eigenschaft als die anderen auf dieser Liste, aber es gibt Möglichkeiten, das zu bestimmen.

Zum Beispiel überrascht es mich nicht, dass die beiden Energie-Pipeline-Giganten, von denen wir Aktien besitzen, Enbridge (WKN:885427) und Kinder Morgan (WKN:A1H6GK), ihre Dividenden im Jahr 2020 erhöht haben. Sobald sie einmal gebaut sind, sind Pipelines in der Regel eine sehr kostengünstige Möglichkeit, Energie zu transportieren, was bedeutet, dass die Energielieferanten wahrscheinlich an anderer Stelle sparen werden, bevor sie die Nutzung der Pipelines einschränken. Infolgedessen waren beide in der Lage, trotz des allgemeinen Rückgangs des Ölverbrauchs aufgrund der Pandemie Einnahmen und Cashflows zu generieren.

Ein weiterer Schutz der Wettbewerbsvorteile ist die Tatsache, dass Pipelines zwar relativ kostengünstig zu betreiben sind, aber sehr teuer und oft politisch schwierig zu bauen sind. Das macht es für neue Akteure schwierig und langsam, in den Markt einzusteigen, was dazu beiträgt, die großen und bereits etablierten Unternehmen wie Enbridge und Kinder Morgan zu schützen.

Qualität der Bilanz: Hier wird überprüft, wie das Unternehmen seine Aktiva und Passiva verwaltet und was es mit dem Geld macht, das es verdient und über das es die Kontrolle behält, nachdem es seine Dividenden ausgeschüttet hat. In guten Zeiten mit gesunden Kreditmärkten wird es für Investoren leicht, die Bilanz eines Unternehmens zu ignorieren, oder für ein Unternehmen mit einer strapazierten Bilanz, so auszusehen, als könne es florieren. Wenn jedoch die Finanzierung versiegt oder die Kreditgeber abgeschreckt werden, kann eine gesunde Bilanz den Unterschied zwischen Überleben und Bankrott bedeuten.

Der Verschuldungsgrad eines Unternehmens ist eine wichtige Kennzahl, die zeigt, was ein Unternehmen besitzt im Vergleich zu dem, was es schuldet. In den meisten Fällen sollte dieser Wert bei Null oder darüber liegen, und je niedriger der Wert innerhalb dieser Spanne liegt, desto gesünder ist die Bilanz. Wir tendieren dazu, nach einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital zwischen null und zwei zu suchen, obwohl wir gelegentlich bereit sind, über dieses Niveau hinaus zu gehen, wenn ein zwingender Grund vorliegt.

Ein weiterer wichtiger Maßstab ist das Verhältnis der kurzfristigen Aktiva im Vergleich zu den kurzfristigen Passiva. Auf diese Weise kann man sehen, wie gut es die Rechnungen, die innerhalb des nächsten Jahres fällig werden, aus dem decken kann, was es bereits zur Verfügung hat oder was es von bereits verkauften Produkten oder Dienstleistungen erwarten kann. In diesem Fall gilt: je höher die Zahl, desto gesünder die Bilanz, und wir suchen im Allgemeinen nach einem Wert von 0,5 oder mehr.

Auch Kinder Morgan kann ein gutes Beispiel dafür geben, wie wichtig eine qualitativ hochwertige Bilanz ist. Es hatte eine überzogene Bilanz – nicht betriebliche Probleme -, die das Unternehmen dazu zwang, die Dividende 2015 zu kürzen. Dass sie ihre Dividende 2020 trotz des Einbruchs der Energiepreise im Laufe des Jahres beibehalten und erhöhen konnte, zeugt von der großartigen Arbeit, die man seit 2015 zur Bereinigung der Bilanz geleistet hat.

Suche nach Qualitätsdividenden mit angemessenem Durchhaltevermögen

Dividendenaktien können eine wichtige Rolle in deinem Gesamtportfolio spielen. Das Geld, das sie dir zahlen, kann für jeden beliebigen Zweck verwendet werden – einschließlich der Reinvestition in mehr Dividendenzahler, um den Zinseszinseffekt zu beschleunigen. Dennoch, wie der Dividendeneinbruch von 2020 uns daran erinnert hat, sind Dividenden keine garantierten Zahlungen und können leicht gekürzt werden, wenn etwas schief läuft.

Wenn du also nach dividendenzahlenden Unternehmen suchst, in die du investieren möchtest, ist es wichtig, nicht nur darauf zu achten, wie viel Einkommen das Unternehmen bietet, sondern auch auf die Qualität der Dividenden. Eine qualitativ hochwertige Dividende, die auch in schwierigen Zeiten erhalten bleibt, ist dir vielleicht mehr wert als eine größere Dividende, die gekürzt wird, sobald die Dinge auch nur ein bisschen abwärts gehen.

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 28.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Enbridge und Kinder Morgan.

Motley Fool Deutschland 2020