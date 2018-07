Wie wichtig ist gutes Aussehen für die Karriere? (VIDEO)

Vaals (ots) -Die meisten von uns geben sich täglich Mühe um gut auszusehen -für den Partner, Beruf, Familie. Warum eigentlich? Zum einen - werist nicht gerne attraktiv? Zum anderen - hat unser Aussehen wirklicheinen Einfluss im Job?Mit diesem Thema hat sich der Hersteller von "FenoQ TriCollagenPeptide" beschäftigt. Die innovativen FenoQ-Produkte unterstützen einnatürlich schönes Aussehen indem sie viele Organe (u.a. die Haut)mit dem wichtigsten Protein und Hyaluronsäure von Innen versorgen.Die Macht des Ersten EindrucksWir beurteilen Bücher nach ihrem Deckel und Menschen nach ihremAussehen. Das kann man verurteilen - und sich trotzdem nicht rechtdavor schützen.Der erste Eindruck ist also immens wichtig - besonders im Beruf.Nur 0,3 Sekunden braucht ein Gesprächspartner für ersteEinschätzungen. Worauf achten wir - oder was muss stimmen, damit wirFremde für uns gewinnen?In 0,3 Sekunden lässt sich nicht viel Überzeugendes sagen. VonEntscheidender Bedeutung sind daher: Geruch, Körpersprache undnatürlich unser Äußeres.Wer schön ist, kommt weiterDie Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters, doch dieForscher kommen in den unterschiedlichsten Studien immer wieder zudem Ergebnis, dass Attraktivität sich bezahlt macht. Sozial undhäufig auch finanziell.Schöne Babys bekommen mehr Aufmerksamkeit, schöne Kinder diebesseren Schulnoten. Das steigert das Selbstbewusstsein, macht Mutund schafft Überzeugungskraft. Effekt: Schöne Menschen finden späterschneller einen Job.Der Vorteil einer hübschen Fassade lässt sich sogar in Eurozählen: Wer gut aussieht, verdient bei gleicher Qualifikation bis zufünf Prozent mehr als seine durchschnittlich attraktiven Kollegen.Das fand Daniel Hamermesh von der Universität Texas heraus.Es gibt bestimmte Merkmale, die für Schönheit stehen und Menschenim Allgemeinen attraktiver machen. Die meisten Dinge sindnaturgegeben (Köpergröße, Symmetrie, Proportionen), einige kann mandurchaus beeinflussen.Das Gesicht - unsere wichtigste VisitenkarteDie Merkmale, die als schön wahrgenommen werden sind vor allemebenmäßige Haut, schöner Teint. Egal ob Mann oder Frau: Forscherhaben in verschiedenen Studien weltweit belegt, dass eine glatte undmakellose Haut bei Menschen grundsätzlich ein Zeichen fürAttraktivität ist. Eine makellose Haut symbolisiert für Menschen zumeinen Jugendlichkeit, zum anderen Gesundheit. Damit wird sie zu einemder wichtigsten Merkmale für AttraktivitätFenoQ-TriCollagen hat nachgefragt: Was meinen die Fachleute überdie Schönheit und Karriere? Was macht einen Menschen schön?"Nicht nur Frauen, auch die Männer wollen attraktiv aussehen,insbesondere ab 50-55, wenn der Konkurrenzkampf im Job deutlich höherwird - wenn die jüngeren Männer nachkommen" - so Frau Dr.med.D.Höller-Obrigkeit von der Praxisklinik für Dermatologie in Aachen.Hier wird die Vermutung von FenoQ-TriCollagen durch die Dermatologenbestätigt: die Kunden wollen gut aussehen, wünschen sich nichtübertriebene, möglichst natürliche Auffrischung der Haut, festesBindegewebe.Doch mit zunehmendem Alter ist die schlaffe Haut vorprogrammiert,der Körper produziert weniger Kollagen und die Haut verliert ihreElastizität. Zum Glück, lässt sich gegen vorzeitige Hautalterungeiniges tun.Die Produkte von FenoQ (TriCollagen Peptide und MicroHyaluron)unterstützen die schönsten natürlichen Accessoires - die Haut undHaare. Was mach diese Beauty-Drinks so besonders? Dank der flüssigenForm können die Hauptwirkstoffe sehr hoch dosiert werden. DasTrinkkollagen von FenoQ kann über den Blutkreislauf dorthin gelangen,wo es gebraucht wird (und was die meisten Kosmetikprodukte nichterreichen können) - die mittlere Hautschicht. Meistens nach 14-tägigen Kur (!) sieht man schon das Ergebnis - die Haut ist glatterund elastischer, von innen durchfeuchtet, der Teint ist ebenmäßiger.Nebenwirkungen? Attraktives Aussehen macht bessere Laune und steigertunser Selbstbewusstsein!Pressekontakt:www.fenoq.defenoq@ziggo.nlAlina LemmensTel:+31.610926677Original-Content von: Neda Trading BV, übermittelt durch news aktuell