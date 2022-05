Wie wichtig ist Video Content Marketing für Unternehmen?

Berlin (ots) -Videos sind so beliebt, dass große und kleine Unternehmen immer mehr Geld in die Erstellung von Videoinhalten investieren. Menschen über einen längeren Zeitraum auf der Firmen-Website zu halten, ist ein effektiver SEO-Ansatz. Mit Videos wird die Absprungrate gesenkt und Youtube ist eine direkte Google-Tochter, folglich wird sich das Suchmaschinenranking der Homepage verbessern.Da die Verbraucher nicht von ihren Handys, Desktops oder TVs wegschauen können, haben Unternehmen eine tolle Gelegenheit, von der Kraft des Video-Content-Marketings zu profitieren. Youtube wird immer häufiger in der organischen Google-Suche angezeigt, dies unterstreicht, dass der Einfluss von Video-Content weiter zunimmt und deutsche Firmen profitieren davon. Trotz der Tatsache, dass es zahlreiche Videos gibt, sollte man unbedingt auf eine gute Qualität achten. Nur Videos, die man selbst gerne ansehen möchte, sollten daher das Streaming-Licht erblicken.Warum Video-Content-Marketing in jede Marketingstrategie gehört:1. Eine Steigerung der Konversionsrate kann erreicht werden, indem ein kurzer Film auf der Landingpage eingefügt wird.2. Websites mit Videoinhalten können in Suchmaschinen-Ergebnisseiten (SERPs) bis zu 53-mal höher eingestuft werden als Homepages ohne.3. Reputation und Vertrauen werden durch Videoinhalte aufgebaut, weil sie eine emotionale Verbindung zum Betrachter herstellen. Videoinhalte steigern die Kaufentscheidung.4. Die Verwendung von Videos zur Information und Unterhaltung der Kunden ist eine großartige Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen und zum Kauf anzuregen.Video-Content-Marketing StrategieFilme bringen potenzielle Interessenten dazu, mit den Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens zu interagieren, indem sie einfach eine Geschichte erzählen oder ein Interview über die Firmenkultur geben. "Videos können das Angebot eines Unternehmens klar und prägnant beschreiben, potenzielle Interessenten in Kunden umwandeln und letztendlich Umsatz und ROI steigern", sagt Leonhard Reetz, Geschäftsführer von RH Reputation GmbH.Youtube-Videos sind der beliebteste Content, den User mit ihren sozialen Netzwerken teilen können. Bei Videos geht es nicht nur darum, den Umsatz und den ROI zu steigern; sie erhöhen auch die Social-Media-Reichweite und binden Interessenten als auch Kunden.Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Vermarkter, ein Video bekannt zu machen. Die Optimierung von Video-Landingpages ist ein hervorragendes Beispiel. Wenn potenzielle Kunden Sie nicht finden können, ist Ihre Zielseite nutzlos. Anzeigen und Social-Media-Beiträge, die vollständig optimierte Video-Landingpages enthalten, würden die Seite wertvoller und auffälliger machen. Daher ist es ein Muss, Videos zu erstellen, die zu den schriftlichen Inhalten der Website passen.Zusätzlich zum Schreiben von Inhalten können Kurzfilme, wie Shorts und Reels verwendet werden, um Besucher zum Entdecken und Erkunden Ihrer Website anzuregen. Wie bereits erwähnt, sind Suchmaschinen ein großer Fan von Videoinhalten. Es ist einfacher für Leute, ein Unternehmen in den Suchmaschinen zu finden, wenn die Zielseite Videos mit relevanten SEO-optimierten Schlüsselwörtern enthält. "Kurze Videos weisen einen hohen Prozentsatz an Zuschauerinteraktion auf. Die überwiegende Mehrheit der Zuschauer bevorzugt entweder dieses Format oder hat einfach nicht die Zeit, sich einen 10-minütigen Werbespot für eine Stadtvilla anzusehen. Hingegen Video-Interviews eine optimale Länge mit ca. 12 Minuten haben. Diese Erkenntnisse konnten wir aus dem Aufbau eines Youtube-Channels mit viele Tausenden Abonnenten, ziehen", kommentiert RH Reputation-Gründer Pavlo Hanov.Zweitens ist die Reaktionsfähigkeit ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung von Videozielseiten. Die Website oder Landingpage sollte für Mobilgeräte optimiert sein. Die Erstellung einer benutzerfreundlichen Website schafft Vertrauen, um mehr über das Unternehmen zu erfahren und letztendlich Kunde zu werden.Die RH Reputation GmbH (https://www.rh-reputation.de/) ist eine spezialisierte Reputationsmanagement-Agentur, die neben Journalisten und PR-Experten auch Marketing-Fachleute und ein eigenes Kamerateam beschäftigt.Pressekontakt:RH Reputation GmbHNürnbergerstr.1310789 Berlinhttps://www.rh-reputation.de/Telefon: 030-2133431E-Mail: info@rh-reputation.deOriginal-Content von: RH Reputation GmbH, übermittelt durch news aktuell