"Wie weit würdest du gehen?" - Große Spendenkampagne zum 50-jährigen Bestehen des Kinderhilfswerks terre des hommes (AUDIO)

Am 8. Januar 1967 gründeten 40 engagierte Männer undFrauen terre des hommes, um kriegsverletzte Kinder aus Vietnam nachDeutschland zu holen. Fast 50 Jahre später hat dieKinderhilfsorganisation rund 550 Millionen Euro an Spenden gesammeltund damit weltweit etwa 15 Millionen Kindern geholfen.O-Ton 1 (Albert Recknagel, 0:30 Min.): "Wir haben zum Beispieldafür gesorgt, dass Kinder in Südasien nicht mehr in Steinbrüchenschwere Steine schleppen oder in Textilfabriken zwölf Stunden am Tagausgebeutet werden, bei Näharbeiten. Und wir haben uns immer wiederin die Politik eingemischt, wenn es darum ging, die Rechte dieserKinder besser zu schützen. So haben wir Unternehmer und Politik inder indischen Stadt Tiruppur an einen Tisch gebracht, umdurchzusetzen, dass 40.000 Kinder aus der Textilindustrie befreitwerden und zur Schule gehen können."Sprecher: So Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre deshommes. Trotz aller Bemühungen schuften immer noch 85 MillionenKinder weltweit als Arbeitssklaven. 250.000 Kinder werden alsSoldaten missbraucht. Es gibt als noch genug zu tun, auch in derFlüchtlingshilfe.O-Ton 2 (Albert Recknagel, 0:23 Min.): "Die Hälfte der Flüchtlingesind Kinder und Jugendliche. Hier werden wir uns zukünftig noch mehrengagieren, auch bei uns in Deutschland, wo an vielen Orten auchjetzt schon ehrenamtliche Helfer von terre des hommes bei derBetreuung von Flüchtlingskindern helfen und Unterricht geben. DieseArbeit wird weitergehen, aber dafür sind Spender und Menschenwichtig, die sich uns anschließen und mitmachen."Sprecher: Zum Beispiel über die Aktion namens "Wie weit würdest dugehen?" Fernsehmoderatorin und Sängerin Barbara Schöneberger istBotschafterin von terre des hommes und erklärt, was es mit der Aktionauf sich hat.O-Ton 3 (Barbara Schöneberger, 0:36 Min.): "Leute sagen: Ichwette, ich kann das und das, da kann jeder irgendeinen Vorschlagmachen, ist frei und kreativ, sich da irgendwas auszudenken, und dannmüssen die Leute irgendwie dagegen wetten. Und da kann man natürlichauf lustige Art und Weise sehr viel Gutes tun und sehr viel Geldeinsammeln. Die Challenge funktioniert so, dass ich mir einfach wasVerrücktes ausdenke, z.B.: Ich mache 80 Salti auf´m Trampolin. Unddas mach´ ich für 500 Euro. Und dann findet man eben Spender, diesozusagen diese 500 Euro zusammenkriegen. Und dann, wenn man sie hat,muss man´s natürlich auch machen. Und dabei kann man sich natürlichfilmen und das dann alles irgendwie auf die Seite stellen. Das istein großer Spaß, verbunden mit sehr viel Gutem, was man da tut."Sprecher: Mehr Infos zur Aktion finden Sie im Internet unterwww.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de.2017 feiert die Kinderhilfsorganisation terre des hommes ihr50-jähriges Jubiläum. In diesen 50 Jahren wurde schon viel geschafftund Millionen von Kindern und Jugendlichen wurde geholfen. Doch esgibt immer noch viel zu tun, vor allem in diesen unfriedlichenZeiten. Alles zur Aktion "Wie weit würdest du gehen?" und wie Sie mitIhrer Spende helfen können, finden Sie im Internet unterwww.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de.