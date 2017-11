Wie weit kann Aixtron noch steigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zurzeit können sich Turnaround-Trader-Abonnenten über ein wahres Kursfeuerwerk bei Aixtron freuen. So nutzten wir in der vorigen Woche einen 22%-Kurssprung (nach überraschend guten Quartalszahlen) für eine Teilgewinnmitnahme. Dabei konnten nach einer Haltedauer von nur sechs Monaten 157% Kursgewinn realisiert werden. Doch was ist mit der...