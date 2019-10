Wie weit ist die HPI Schul-Cloud? / Bundesministerin Karliczek informiert sich am HPI-Stand auf dem Digital-Gipfel 2019

Potsdam (ots) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek wird beimanstehenden Digital-Gipfel der Bundesregierung in Dortmund am 29.Oktober den Stand der HPI Schul-Cloud besuchen. Von 11.00 - 11.30 Uhrspricht sie dort mit Vertretern des Schul-Cloud-Teams desHasso-Plattner-Instituts (HPI) und des Projektpartners MINT-EC überden aktuellen Stand des Projekts. Außerdem berichten ein Lehrer undzwei Schülerinnen des Andreas-Vesalius-Gymnasiums in Wesel von ihrenErfahrungen und den Einsatzmöglichkeiten der HPI Schul-Cloud imUnterricht. Das AVG ist seit 2018 Pilotschule im Schul-Cloud-Projekt.WAS: BM Anja Karliczek zu Gast am HPI Schul-Cloud-StandWANN: am 29. Oktober, 11.00 - 11.30 UhrWO: Digital-Gipfel, Messe Dortmund, Halle 2, Stand Nr. 30,Der HPI-Digitalblog, ein Studierendenteam des HPI, berichtet überden Digital-Gipfel unter: https://hpi-digitalblog.de/ Für dieBerichterstattung vom Digital-Gipfel sorgt auch in diesem Jahr wiederein 30-köpfiges Studierendenteam des HPI. Sie werden Interviews mitBundesministern, Top-Managern und renommierten Wissenschaftlernführen und die Video-Interviews online stellen. Der HPI-Digitalblogtwittert außerdem Kernaussagen und Statements (Twitter-Hashtag#digitalgipfel19), teilweise auch auf dem Twitter-Kanal desBundeswirtschaftsministeriums (@BMWI_Bund).Hintergrund zur HPI Schul-CloudDie in Zusammenarbeit mit zahlreichen Expertinnen und Experten amHasso-Plattner-Institut (HPI) unter Leitung von Prof. Dr. ChristophMeinel entwickelte und durch das Bundesministerium für Bildung undForschung (BMBF) geförderte HPI Schul-Cloud bietet einendatenschutzkonformen Zugang zu einem riesigen und stetig wachsendenAngebot an digitalen Lehr- und Lernmaterialien. DasSchul-Cloud-Projekt startete im Februar 2017 und soll Chancen undLösungsansätze cloudbasierter Dienste und Strukturen im Feld Schuleaufzeigen, diskutieren und evaluieren. Im Mai 2018 startete dieAusweitung auf sämtliche MINT-EC-Schulen im Rahmen der Pilotphase II.Aktuell nutzen bereits 120 MINT-EC-Schulen im In- und Ausland die HPISchul-Cloud. Zusätzlich zu dem vom BMBF geförderten Projekt, wird dieSchul-Cloud bereits in zwei Bundesländern pilotiert: So kooperiertdie HPI Schul-Cloud seit Februar 2018 mit der NiedersächsischenBildungscloud der Landesinitiative n-21. Im Frühjahr 2019 startetezudem eine Kooperation mit dem Land Brandenburg. Durch dieseLänderprojekte wird die HPI Schul-Cloud in sämtlichen Schulformeneingesetzt. Für die Schul-Cloud der Länderprojekte wird eineindividualisierte Oberfläche zur Verfügung gestellt. Die Steuerungder Projekte und die Koordination der Pilotschulen liegen bei denjeweiligen Landesinstitutionen und Ministerien.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell