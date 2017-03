Stuttgart (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen gehören:Türkische Propaganda - Erdogan als "Chef" im KinoDer Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker geht weiter.Nun ist die filmische Biografie des türkischen StaatspräsidentenErdogan in den Kinos angelaufen. Der Film mit dem Titel "Reis", zuDeutsch "Chef", zeichnet ein sehr positives Bild von Erdogan.Offiziell heißt es, der Film sei regierungsunabhängig produziertworden. Erdogan-kritische Unternehmer berichten währenddessen vonMorddrohungen und eingebrochenen Umsätzen. Die MannheimerJournalistin Alev Bahadir spricht von einem sehr großen Einfluss dertürkischen Regierung in Baden-Württemberg. Zahlreiche regierungsnaheZeitungen und das türkische Staatsfernsehen heizten die Stimmung imLand auf.Zurück nach Afghanistan - werden die Falschen abgeschoben?Die grün-schwarze Landesregierung will Flüchtlinge konsequent nachAfghanistan abschieben. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatzugesichert, jeden Einzelfall sorgfältiger als bisher zu prüfen.Viele Parteimitglieder der Grünen würden die Abschiebungen nachAfghanistan jedoch am liebsten aussetzen. Doch MinisterpräsidentWinfried Kretschmann (Grüne) hält sich an die Vorgaben des Bundes undbekräftigt den Abschiebekurs des Landes. Jede Abschiebung hat hoheHürden. Im vergangenen Jahr ist etwa die Hälfte der geplantenAbschiebungen gescheitert. Zu Gast im Studio ist Hans-Ulrich Rülke,Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion im Landtag. Er mahnt: "DasAsylrecht muss effektiv durchgesetzt werden".Vor Ort in Schwäbisch Gmünd und Karlsruhe - wenn gute Mitarbeiterabgeschoben werdenIn Schwäbisch-Gmünd trifft SWR-Reporterin Alexandra Gondorf dengebürtigen Afghanen Bahzad Zaki bei der Arbeit auf einer Baustelle.Er hat seinen Hauptschulabschluss nachgeholt und macht nun eineAusbildung zum Mechaniker für Sanitäranlagen. Sein Chef, MatthiasDaul, ist verärgert darüber, dass Bahzad Zaki abgeschoben werdensoll. Für ihn ist er ein wertvoller Mitarbeiter. AuchOberbürgermeister Richard Arnold (CDU) würde künftig gerne mitreden,bevor einer seiner Bürger abgeschoben wird. Der aktuelle politischeDruck führe dazu, dass Einzelfälle nicht genau geprüft würden, sagtJürgen Blechinger, Jurist bei der Evangelischen Landeskirche Baden.Er berichtet von afghanischen Flüchtlingen, die zu Unrechtabgeschoben worden seien.Steuerverschwendung? Vornehme Müllentsorgung in Freiburg90 Mülltonnen des Schweizer Modells "Abfallhai" sorgen in Freiburgfür Diskussionen. Denn jede Tonne kostet 1.600 Euro. Zusätzlichstellte die Stadt Freiburg eine Halbtagskraft zur Pflege derMülleimer ein. Michael Broglin, Chef der Abfallwirtschaft undStadtreinigung in Freiburg (ASF), hofft, dass die Edelstahl-Eimerweniger verschmiert und beklebt werden als die Vorgängermodelle. DerBund der Steuerzahler spricht hingegen von Steuerverschwendung. Esgebe durchaus zweckmäßige Tonnen, die nur einen Bruchteil kosteten.Drohnenverordnung - wie der Verkehrsminister Ordnung schaffen willAngesichts der großen Anzahl an Drohnen willBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit einer neuenVerordnung die Sicherheit des Luftraums gewährleisten. Drohnen undModellflugzeuge dürfen dann nicht höher als 100 Meter fliegen.Außerdem müssen kleinere Drohnen gekennzeichnet werden. Für größereModelle ist eine Art Führerschein vorgeschrieben. Uwe Nortmann vomDeutschsprachigen Verband für unbemannte Luftfahrt (UAV) unterstütztdas Vorhaben. Doch tausende Modellflieger bangen um ihr Hobby undwehren sich gegen die Verordnung.Ein Jahr nach dem politischen Erdbeben - wer liegt in denUmfragewerten vorn?Die Landtagswahl 2016 hat die politische Landschaft inBaden-Württemberg maßgeblich verändert. Wie stellt sich diepolitische Stimmung im Land heute dar? Im Auftrag von SWR undStuttgarter Zeitung hat infratest dimap rund 1.000Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger gefragt, wen siewählen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Zu Gast im Studioist Edda Markeli, landespolitische Korrespondentin des SWR."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.