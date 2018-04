Wie von Zauberhand: Neue Pixum App gestaltet Fotobücher binnen weniger Sekunden (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr über die Pixum Apphttp://ots.de/TXroNt--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Die Gestaltung von Pixum Fotobüchern mit dem Smartphone gelingt absofort im Handumdrehen - dank der neuen Pixum App, die nun fürAndroid und iOS verfügbar ist. Die Handhabung ist dabei denkbareinfach: Mithilfe der Funktion "MagicBooks" sortiert und gruppiertdie neue Pixum App automatisch Fotos, die sich auf dem Smartphonebefinden und fügt sie sinnvoll und ästhetisch in ein passendes Layoutein. Der vorgeschlagene Entwurf lässt sich anschließend individuellanpassen. Nach Abschluss der Bestellung kommt das fertige PixumFotobuch innerhalb weniger Tage beim Kunden an. Für alle, die alsobislang aus Zeitgründen noch kein Fotobuch erstellt haben, bietetPixum mit der neuen App den schnellsten Weg zum Pixum Fotobuch.Neben der automatischen Gestaltung als "MagicBook" können Nutzerder App ihr Pixum Fotobuch selbstverständlich auch eigenständigerstellen. Dazu entscheiden sie sich zuerst für ein Buchformat sowieein passendes Layout und wählen dann die gewünschten Bilder für ihrPixum Fotobuch einzeln aus. Die App bietet in diesem Zuge sogar dieMöglichkeit, Fotos vom eigenen Instagram-Konto direkt zu integrieren.Ist die Auswahl getroffen, werden die Motive von der App blitzschnelleingefügt und gelayoutet. Der Kunde übernimmt den letztenFeinschliff. So lassen sich Pixum Fotobücher auch in konventionellerWeise in wenigen Augenblicken am Smartphone erstellen - selbst vonunterwegs.Eine weitere Besonderheit der neuen App: Es stehen sogarFotobuch-Vorlagen von beliebten Reisezielen wie zum Beispiel London,Berlin, Paris und Rom zur freien Verfügung. Hier ist das Layoutbereits fertig gestaltet. Fotos von bekannten Orten sind ebenfallsschon enthalten, sodass das Pixum Fotobuch nur noch um private Bilderergänzt werden muss.Ganz gleich für welche der drei Gestaltungsoptionen sich derNutzer letztlich entscheidet - die neue Pixum App ist garantiert derschnellste Weg zum Pixum Fotobuch. Mehr Informationen unterhttps://www.pixum.de/app.Pressekontakt:Ingo KreutzE-Mail: presse@pixum.deFon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell