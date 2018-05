Wie volatil ist Bitcoin?

Letztes Jahr hat der Kryptowährungsmarkt die Wall Street und Investoren wirklich zum Staunen gebracht. Bis zum Ende des Jahres stieg der Gesamtwert aller digitalen Devisenmarkt-Caps um fast 600 Milliarden US-Dollar. Auf prozentualer Basis sprechen wir von einer Wertsteigerung von mehr als 3.300 % in einem Jahr. Keine andere Anlageklasse hat jemals annähernd so hohe Einjahresrenditen erzielt, und wir werden so etwas vielleicht nie wieder sehen, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten.

Obwohl Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt, mit einem Plus von 1.364 % im Jahr 2017 „unterdurchschnittlich“ abgeschnitten hat, hat sie sich seit ihrem Debüt im Jahr 2010 deutlich besser entwickelt als traditionelle Aktien. Zwischen März 2010 und Mitte Dezember 2017 erholte sich Bitcoin von weniger als 0,01 US-Dollar auf über 20.000 US-Dollar pro Token. Keine Aktie hat diese Rendite auch nur annähernd erreicht.

Wie volatil ist die größte Kryptowährung der Welt?

Aber so gut wie Bitcoin für die langfristigen Investoren war, hat es auch ihre Nerven belastet und ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt. Trotz eines Zuwachses von fast 1.400 % im letzten Jahr ist Bitcoin im Jahr 2017 fünf Mal um mindestens 30 % gesunken.

Darüber hinaus hatte Bitcoin zwischen dem 1. April 2013 und dem 1. Januar 2018 20 Korrekturen, die zu einem Kursrückgang von mindestens 22 % führten. Dazu gehörten 52 % bzw. 59 % Kursverlust in den Jahren 2014 und 2015 sowie die 70-prozentige Korrektur von Bitcoin im Jahr 2013. Bitcoin verlor in diesem Jahr mehr als 8.000 US-Dollar pro Token und zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 6. April 2018 mehr als die Hälfte seines Wertes. Das ergibt vier Gesamtkorrekturen von mehr als 50 % in nur fünf Jahren. Im Vergleich dazu gab es in den letzten 90 Jahren nur drei Korrekturen von über 50 % im S&P 500!

Also, wie viel volatiler ist Bitcoin als traditionelle Anlagen? Für diese Antwort wenden wir uns an den Bitcoin Volatility Index von CoinDesk sowie an die Daten der St. Louis Federal Reserve.

Der Bitcoin Volatility Index untersucht die Standardabweichung der täglichen Renditen für eine Vielzahl von Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin, für die vorhergehenden Zeiträume von 30 und 60 Tagen. Mit anderen Worten, es ist ein Rückblick auf die historische Kursentwicklung, der uns zeigt, wie volatil ein Vermögenswert im Verhältnis zum US-Dollar ist. Daher weisen beispielsweise breite Aktienindizes eine Standardabweichung zwischen 0,5 % und 1 % auf, während Gold eine historische Abweichung von etwa 1,2 % aufweist. In diesem Fall gilt: Je niedriger der Prozentsatz, desto weniger volatil ist ein Vermögenswert gegenüber dem US-Dollar.

Was sagt der Bitcoin Volatility Index über seinen Namensvetter? Nach den neuesten 30- und 60-Tagesdaten (Stand: 6. Mai 2018) von 4,20 % bzw. 4,69 % ist Bitcoin deutlich volatiler als jeder Rohstoff- oder Aktienmarkt. Im April 2013, als Bitcoin 70 % seines Wertes von der Spitze bis zur Talsohle verlor, betrug die Standardabweichung der täglichen Erträge über den Zeitraum von 30 Tagen fast 15 %. Zum Vergleich: Die nächstgrößte Abweichung für eine Anlageklasse lag im August 2011 bei 2,83 %, basierend auf der 30-Tage-Schätzung – und selbst dann bewegte sich Gold sehr schnell von diesen Werten weg.

Mit anderen Worten, Bitcoin ist um ein Vielfaches volatiler als traditionelle Vermögenswerte, und diese Kryptowährung ist sicherlich nichts für Menschen mit schwachen Mägen.

Warum ist Bitcoin so volatil?

Zwar gibt es keine einzige Antwort, die zusammenfasst, warum Bitcoin so stark schwankt, aber es gibt vier wichtige Faktoren, die zu der überdurchschnittlichen Volatilität beitragen.

Bitcoin verfügt zunächst über keine traditionellen Fundamentaldaten, die es den den Anlegern erlauben, eine „angemessene Bewertung“ vorzunehmen. Verständlicherweise liegt eine „angemessene Bewertung“ im Auge des Betrachters, auch bei Aktien. Aber zumindest bei einem börsennotierten Unternehmen können die Investoren durch Bilanzen, Jahresabschlüsse, Investorenpräsentationen und unzählige Finanzkennzahlen nachvollziehen, ob es sich lohnt, in eine Aktie zu investieren. Das ist mit Bitcoin einfach nicht möglich. Die Investoren können das tägliche Transaktionsvolumen oder die Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung überprüfen, aber das sagt nicht viel über die Fähigkeit von Bitcoin aus, langfristig zu überleben und zu sich gut entwickeln.

Zweitens ist die Dezentralisierung der Handelsplattformen für die Volatilität von Bitcoin verantwortlich. Obwohl die Dezentralisierung – die Idee, Daten auf Computern rund um den Globus und nicht an einem zentralen Ort zu speichern – ein Kernprinzip von Bitcoin und Kryptowährungen als Ganzes ist, kann ein Bitcoin-Handel mit verschiedenen Werten an verschiedenen Börsen wilde Preisschwankungen verursachen.

Als nächstes solltest du einen Teil der Schuld auf die unsystematischen Gesetze in Bezug auf Bitcoin rund um den Globus schieben. Es gibt Länder, die Bitcoin vollständig verboten haben, und es gibt Länder wie Japan, die Bitcoin wie jede andere Form von gesetzlichem Zahlungsmittel regulieren. Die Möglichkeit, dass sich die Vorschriften für den Bitcoin-Handel in den wichtigsten Handelsmärkten, wie den USA und Südkorea, ändern könnten, hat die Volatilität in der weltweit beliebtesten virtuellen Währung erhöht.

Schließlich sind die Kleininvestoren eine weitere Quelle der Volatilität. Bis vor kurzem hat sich die Wall Street von Bitcoin und Kryptowährungen ferngehalten, so dass fast der gesamte Handel von den Kleinanlegern durchgeführt wurde. Das Problem ist, dass die Kleinanleger wesentlich anfälliger dafür sind, sich ihr Verhalten von ihren Emotionen diktieren zu lassen. Kurzum, die Kleininvestoren überreagieren oft, wenn Bitcoin eine signifikante Kursbewegung macht.

Es ist möglich, dass die Volatilität von Bitcoin in den kommenden Quartalen abnimmt, wenn sich die institutionellen Investoren für ein Engagement entscheiden sollten. Angesichts der anderen oben beschriebenen Probleme würde ich jedoch nicht damit rechnen, dass sich die Volatilität von Bitcoin in absehbarer Zeit in Wohlgefallen auflöst.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Kryptowährungen.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 10.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.