Wie viel vom Einkommen sollte man für die Pensionierung sparen?

Reichen 10 % deines Einkommens aus, um dich auf den Ruhestand vorzubereiten? Viele Jahre lang hätten die Finanzexperten ja gesagt. Doch mit den steigenden Lebenshaltungskosten für Rentner und Sozialversicherungen, die mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind, die zu einer allgemeinen Senkung der Leistungen in der Zukunft führen könnten, steigt der Druck auf die Arbeitnehmer heute deutlich an, aktiv mehr zu sparen.

Die neue Regel besagt, dass die Arbeitnehmer versuchen sollten, mehr als 20 % ihres Einkommens für ihre goldenen Jahre zu sparen. Wenn man dies über eine längere Zeit macht, sollte dies theoretisch zu einem komfortablen Ruhestand führen. Doch der Prozentsatz deines Einkommens, den du zur Seite legst, sollte eigentlich eher eine persönliche Entscheidung sein.

Wie viel von deinem Einkommen gibst du derzeit aus?

Wenn wir darüber sprechen, 20 % des Einkommens zu sparen, um unseren Lebensstandard im Ruhestand zu halten, wird in der Regel angenommen, dass wir Monat für Monat unser gesamtes Geld ausgeben. Lass uns eines klarstellen: Viele Amerikaner machen das wirklich so, was erklärt, warum sie wenig Ersparnisse, viel Schulden und viel Stress haben. Doch wenn du ein Gehalt von 100.000 US-Dollar verdienst und nur von der Hälfte davon lebst, müsstest du dann wirklich 20.000 US-Dollar pro Jahr für den Ruhestand sparen? Vielleicht nicht, besonders wenn man beabsichtigt, einen ähnlich bescheidenen Lebensstil zu führen, wenn man älter ist.

Andererseits, wenn du daran gewöhnt bist, dein gesamtes Gehalt von 100.000 US-Dollar auszugeben, dann solltest du wahrscheinlich großzügiger mit dem Sparen für den Ruhestand sein. Das gilt insbesondere, wenn du deinen Lebensstil nicht ändern möchtest, nachdem du nicht mehr arbeitest.

Wie sieht der Ruhestand für dich aus?

Vielleicht möchtest du dein riesiges Haus mit den hohen Grundsteuern im Ruhestand nicht behalten. Vielleicht bist du bereit, in einen kleineren Wohnraum zu ziehen oder auf ein Auto verzichten, wenn deine Familie zurzeit zwei Fahrzeuge hat. Wenn wir darüber nachdenken, was wir für den Ruhestand sparen sollten, müssten wir auch unsere erwarteten Lebensgewohnheiten berücksichtigen. Wenn du erwartest, viel zu reisen, viel Nachtleben zu genießen und häufig in Restaurants zu essen, dann brauchst du mehr Geld als jemand, der bereit ist, seine Zeit mit Tagesausflügen, Besuchen von preiswerten Museen und Kochen zu Hause zu verbringen.

Dein Wunsch, im Ruhestand in einer gewissen Form zu arbeiten (oder nicht), sollte ebenfalls ins Spiel kommen. Wenn du denkst, dass du dein eigenes Unternehmen im Ruhestand gründen wirst, in deinem ehemaligen Arbeitsgebiet als Berater tätig sein wirst oder eine andere Art der Beschäftigung bekommst, die Einkommen generiert, dann wirst du nicht ganz so viel Druck beim Sparen haben. Doch auch das ist eine Lifestyle-Frage.

Spare das, was für dich richtig ist

Es ist bestimmt nichts falsch daran, 20 % deines Einkommens für die Zukunft zu sparen. Das ist ein ordentlicher Prozentsatz des Einkommens, den man beiseite legt, und wenn man am Ende mit zusätzlichem Geld dasteht, ist das sicherlich nicht das größte Problem. Doch bevor du dich zu sehr auf diese 20 % konzentrierst, denke darüber nach, was du heute ausgibst, was du vom Ruhestand erwartest und wie diese beiden Zahlen zueinander passen könnten.

Wenn du derzeit nur etwa 4.000 US-US-Dollar im Monat ausgibst, obwohl du 100.000 US-Dollar im Jahr verdienst, und du dich dafür entscheidest, 10.000 US-Dollar im Jahr für den Ruhestand über einen Zeitraum von 30 Jahren zu sparen, wirst du etwa 944.000 US-Dollar am Ende haben, vorausgesetzt, die Investitionen geben dir eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7 %. Wenn du dann von diesen 944.000 US-Dollar Geld mit einer Rate von 4 % pro Jahr abhebst, was schon lange die akzeptierte Regel ist, wirst du fast 38.000 US-Dollar pro Jahr an Einnahmen allein aus Ersparnissen haben. Füge weitere 20.000 US-Dollar von der Sozialversicherung hinzu (und das ist eine konservative Schätzung für jemanden, der 100.000 US-Dollar verdient, doch da die Zukunft der Sozialversicherung etwas wackelig ist, lass uns lieber diesbezüglich etwas pessimistisch sein) und du wirst 58.000 US-Dollar haben. Ziehe Steuern ab, und die Chancen stehen gut, dass du ungefähr die gleichen 4.000 US-Dollar pro Monat hast, die du gewohnt bist, auszugeben.

Vielleicht denkst du gerade nach: Warum sollte es jemandem, der 100.000 US-Dollar verdient, doch 48.000 US-Dollar ausgibt, nicht gelingen, 20 % dieses Einkommens für den Ruhestand zu sparen? Vielleicht benutzt du dieses Geld, um einen größeren Studienfonds für deine Kinder und zukünftigen Enkelkinder aufzubauen. Möglicherweise hast du vor, ein zweites Haus zu erwerben, das deine Familie für Ferien nutzen kann oder das irgendwann Mieteinnahmen generieren kann.

Es geht also darum, sich mehr auf deine persönlichen Einkommensgewohnheiten und -bedürfnisse als auf allgemeine Richtlinien zu konzentrieren. Die Richtlinien, die besagen, wie viel man sparen sollte, sind ein guter Rat für diejenigen, die einen Ausgangspunkt brauchen. Doch sobald man die Finanzen im Griff hat, kann sich man auf ein Sparziel konzentrieren, das einem hilft, seine Ziele zu erreichen.

Der größte Rentenfehler Träumst du von einem wunderschönen Ruhestand? Warum auch nicht – nach all der harten Arbeit verdienst du das. Doch für viele könnte sich dieser Traum nicht verwirklichen, wenn sie diesen Rentenfehler machen. Ob du bereits mittendrin steckst, kurz davor stehst oder noch Jahrzehnte bis zum Ruhestand hast, unseren neuen Sonderbericht solltest du unbedingt lesen. Derzeit kannst du dir eine kostenlose Kopie sichern.



Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 04.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019