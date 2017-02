Stuttgart (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen gehören:Hohe Diäten, üppige Pensionen - wie viel sind die Abgeordnetenwert?Nach heftiger Kritik wurden die Pläne für die Altersvorsorge derLandtagsabgeordneten nun vorerst gestoppt und sollen einerExpertenkommission übergeben werden. Zuvor waren die Parteispitzenvon SPD und Grünen auf Abstand zur eigenen Fraktion gegangen. AuchTeile der Bevölkerung reagierten empört.Vor Ort - bei Wählern in Lauffen und StuttgartWenn sich ein Abgeordneter für die staatliche Altersvorsorgeentscheidet, stehen ihm nach zehn Jahren im Landtag monatlich 1.950Euro Pension zu. Befürworter halten die Summe für angemessen, umqualifiziertes Personal für die politische Arbeit zu gewinnen.Kritiker sprechen von Selbstbedienung. In welcher Relation steht dieAltersvorsorge der Abgeordneten zur Rente anderer Arbeitnehmer?SWR-Reporterin Alix Koch rechnet nach und fragt Bürgerinnen undBürger nach ihrer Meinung.Genossen in Feierlaune - stoppt Martin Schulz den Höhenflug derAfD?Jahrzehntelang war Mannheim-Schönau eine Hochburg der SPD. Dochbei der letzten Landtagswahl erreichte die AfD mit 30,1 Prozent dasDirektmandat. Jetzt hoffen die Sozialdemokraten im traditionell rotenMannheimer Norden, dass die Euphorie um Martin Schulz ihrer Parteibei der kommenden Bundestagswahl wieder ein starkes Wahlergebnisbeschert. Matthias Zeller, Vorsitzender der Mannheimer Jusos, hältden Kanzlerkandidaten für eine "geile Sau". Doch wie kommt MartinSchulz bei AfD-Wählern an?Die neue Badenfrage - wie regional muss ein Zug sein?Die Farbe der Regionalzüge, die ab 2020 auch auf der Rheinschieneverkehren sollen, entfacht den alten Konflikt zwischen Baden undWürttemberg neu. In schwarz-gelb und mit den Landeslöwen an denSeiten sollen die Wagen lackiert werden. Robert Mürb, Vorsitzenderder Landesvereinigung Baden in Europa, die gegen die tatsächlicheoder vermeintliche Benachteiligung Badens kämpft, fordert eineLackierung der Waggons im badischen gelb-roten Design.Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) lehnt das ab.Baden-Württemberg sei ein Land und so fahren auch landeseinheitlicheZüge, heißt es aus dem Ministerium.Pfefferspray - Sicherheit aus der Sprühdose?Als Schutz vor Überfällen oder Einbrüchen greifen immer mehrMenschen zu Pfefferspray. Doch die Polizei warnt davor, sich selbstzu bewaffnen. Viele seien ungeübt im Umgang mit dem Spray. Oft führeerst der Einsatz von Pfefferspray zur Eskalation der Situation. Auchdie gesundheitlichen Folgen der Sprays sind nicht zu unterschätzen.Ihr Einsatz verursacht Husten, Atemnot und gereizte Augen. FürAsthmatiker kann Pfefferspray sogar tödlich sein.Mobbing im Internet - mal schnell jemanden fertig machenCyber-Mobbing ist eine Form von Mobbing, bei der Personen mitBeleidigungen, Falschmeldungen oder obszönen Fotos diskreditiertwerden. Viele Opfer haben Angst, sich zu outen. Das Landeskriminalamtwarnt, Identitätsklau, Beleidigungen und die Verbreitung vonFalschmeldungen sind Straftaten. Dennoch sei die Hemmschwelle,jemanden im Internet zu mobben, sehr niedrig, erklärt StefanMiddendorf vom LKA Stuttgart. "Zur Sache Baden-Württemberg" sprichtmit mehreren Opfern."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Baden-Württemberg" frei.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelneBeiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen. Pressefotos beiwww.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell