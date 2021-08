Wie viel Suze Orman denkt, dass man in Kryptowährungen investieren sollte

Kryptowährungen sind zu beliebten Investitionen geworden. Viele Menschen sind daran interessiert, ihr Portfolio durch den Kauf von Kryptowährungen zu diversifizieren, weil es eine neuere Anlageklasse ist, die viel Potenzial bietet. Manche Menschen lassen sich auch von den Geschichten derer verführen, die Millionen mit Investitionen in Kryptowährungen gemacht haben, oder von dem Hype in den sozialen Medien um bestimmte Währungen.

Wenn du über eine Investition in Kryptowährungen nachdenkst, kann es hilfreich sein, sich anzusehen, was Finanzexperten wie Suze Orman über virtuelle Token zu sagen haben. Orman ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Finanzwelt und sie hat klare Ratschläge gegeben, wie viel sie glaubt, dass es sinnvoll ist, in diesen Anlagetyp zu investieren.

Ormans Ratschläge konzentrierten sich auf Bitcoin, die bekannteste virtuelle Währung (obwohl es viele Optionen da draußen gibt). Aber die grundlegenden Prinzipien hinter ihren Vorschlägen sind für jede Investition in Kryptowährungen relevant, die du vielleicht in Betracht ziehst.

Orman denkt, dass du diesen Ansatz nutzen solltest, um Bitcoin zu kaufen

In ihrem Women and Money Podcast sagte Orman ihren Zuhörern, dass sie Bitcoin über den Durchschnittskosteneffekt kaufen sollten, – das bedeutet, dass sie die Münzen nach einem festen Zeitplan kaufen, unabhängig davon, ob der Preis zu diesem Zeitpunkt gestiegen oder gefallen ist.

Wenn du mit Durchschnittskosteneffekt Bitcoin (oder jede andere Investition) kaufst, kaufst du immer für den gleichen Betrag. Du bekommst mehr oder weniger von dem Vermögenswert, je nachdem, wie der Preis zum Zeitpunkt deines Kaufs gerade ist.

Wenn du über den Durchschnittskosteneffekt investierst, musst du dir keine Gedanken über das perfekte Timing deiner Investition machen, was wirklich schwierig sein kann – vor allem, da sich die Preise von Kryptowährungen schnell verändern. Du kaufst unweigerlich einen Teil des Vermögenswertes zu hohen Preisen und einen Teil zu niedrigen Preisen und bekommst eine höhere Anzahl von Anteilen oder Krypto-Token pro Kauf, wenn die Preise niedrig sind.

Wie viel solltest du also den Kryptowährungen widmen?

Orman gab den Zuhörern auch einige Ratschläge, wie viel genau sie für Bitcoin ausgeben sollten und schlug eine Investition von 100 US-Dollar pro Monat vor.

Es gab einen Vorbehalt: Orman sagte: „100 US-Dollar pro Monat über den Durchschnittskosteneffekt investieren – solange du weißt, dass du diese 100 US-Dollar pro Monat verlieren kannst und es dir egal sein wird.“



Ihre Warnung, dass du nur so viel investieren solltest, wie du dir leisten kannst, zu verlieren, wurde durch ihre Sorgen um die Volatilität von Kryptowährungen bedingt. Während sie persönlich in Bitcoin investiert hat und sagt, dass sie die Kryptowährung liebt und glaubt, dass sie eine solide langfristige Investition ist, hat sie Investitionen in sie auch als „ernsthaft riskant“ beschrieben.

Sie glaubt, dass der Preis von Bitcoin wahrscheinlich schwanken wird, vielleicht sogar stark, aber sie sieht es als eine legitime Investition, die es wert ist, in sie zu investieren. Das heißt, sie glaubt nicht an die Zukunft des Bitcoins als Währung, mit der man Waren und Dienstleistungen kaufen kann – mit ihm zu bezahlen wird wahrscheinlich unpraktisch bleiben. Stattdessen sieht Orman es eher wie Gold: ein Vermögenswert, der ein Wertspeicher ist, anstatt Geld, mit dem du einkaufst.

Während Ormans Ratschläge hilfreich sind, kannst letztlich nur du entscheiden, wie viel Risiko du eingehen willst – und wie viel Geld du dir leisten kannst, zu verlieren. Ihr Vorschlag von 100 US-Dollar mag für dich richtig sein, aber du könntest auch mehr oder weniger kaufen, je nachdem, wie viel Bargeld du übrig hast, um in eine relativ ungetestete Art von Vermögenswert zu investieren.

Dieser Artikel wurde von Christy Bieber auf Englisch verfasst und am 07.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

