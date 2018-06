Essen (ots) -Der Streit um das neue bayerische Polizeigesetz zeigt dieAktualität und Emotionalität des Themas:- Wie viel Durchgriffsrecht und Ausrüstung braucht die Polizei zurGefahrenabwehr?- Ab wann fühlen sich die Menschen zwar noch sicher, aber in ihrenBürgerrechten bedroht?- Wie nimmt die Öffentlichkeit Stärken und Schwächen polizeilicherArbeit wahr?Im Kontext dieser Debatte sowie eines geplanten neuenPolizeigesetzes in NRW veranstaltet die Brost-Stiftung gemeinsam mitdem Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW am Dienstag, den 10. Juli ab10.00 Uhr, das SymposiumWie viel Sicherheit braucht das Ruhrgebiet?Erwartungen. Anspruch. Möglichkeiten.in der Katholischen Akademie "Die Wolfsburg", Falkenweg 6, 45478Mülheim.Zur Begrüßung wird Innenminister Herbert Reul (CDU) über Eckpunkteder künftigen Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen und im Ruhrgebietsprechen. Dieter Schmidt, ehemaliger Direktor des Landesamts fürAusbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW,thematisiert den "Unterschied zwischen messbarer und gefühlterSicherheit".Mit einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe wollen sich dieBrost-Stiftung und der "Gesprächskreis Innere Sicherheit NRW"aktuellen Fragen zum Thema "Innere Sicherheit" zuwenden und diese mithochkarätigen Praktikern diskutieren. Themenexperten aus Politik,Wirtschaft, Medien, öffentlicher Verwaltung und auch interessierteBürger/innen sind eingeladen, um zur Meinungsbildung im öffentlichenDiskurs beizutragen. Der "Gesprächskreis Innere Sicherheit" (GIS)lieferte bereits im Jahr 2017 mit dem "Grünbuch Sicherheit" einenvieldiskutierten und wertvollen Beitrag zum Thema.Weitere Informationen sowie den Ablaufplan finden Sie unter:http://ots.de/0vRrKsDie Veranstaltung ist öffentlich. Interessierte Bürgerinnen undBürger sind herzlich eingeladen sich an der Diskussion zu beteiligen.Auf Grund der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung unterveranstaltungen@broststiftung.ruhr erforderlich.Pressekontakt:PRESSEKONFERENZ ab 11.30 Uhr.Im Anschluss gibt es nach Absprache die Möglichkeit zuEinzelinterviews mit den anwesenden Referenten. Wir bitten umAnmeldung bis 06.07.18 unter veranstaltungen@broststiftung.ruhroder anFrauke Harnischfeger0201-749936-20frauke.harnischfeger@broststiftung.ruhrBrost-StiftungZeißbogen 2845133 EssenOriginal-Content von: Brost-Stiftung, übermittelt durch news aktuell