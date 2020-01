Wie viel Schulranzen verträgt das Kind? - Rückenfreundlich ins erste Schuljahr (FOTO)

Bremervörde (ots) - Um das Thema Schulranzen ranken sich zahlreiche Mythen:Schwere Taschen schaden dem Kinderrücken und ein Trolley ist dierückenfreundlichste Alternative sind nur einige davon. Das Informations- undProduktangebot ist riesig und oft verwirrend. Eltern sind daher häufigverunsichert, wenn die Einschulung naht und es darum geht, die Kleinen mit einergeeigneten Schultasche auszustatten. Die Aktion Gesunder Rücken e. V. erklärt,worauf es wirklich ankommt.Die große Frage: Schulranzen oder -rucksack?Oft wechseln Kinder nach den ersten drei bis vier Schuljahren vom Schulranzenauf einen Schulrucksack. Was weniger eine Frage der Gesundheit ist, sondernvielmehr, weil es "cool" ist. Denn gute Schulrucksäcke stehen einem guten Ranzenin nichts nach. Aus diesem Grund gibt es bereits für Schulanfänger spezielleSchulrucksäcke, die allen ergonomischen Anforderungen gerecht werden. EinTrolley hingegen ist eine wenig ratsame Alternative, da der Körper beim Ziehenungünstig verdreht und einseitig belastet wird.Sorgenthema TragegewichtViele Eltern befürchten leider immer noch eine Überlastung des Kinderrückens.Doch Studien konnten nicht belegen, dass der häufig genannte Richtwert von 10bis 12 Prozent des Körpergewichts eine sinnvolle Empfehlung ist. Im Gegenteil:Die Kid-Check Studie der Universität des Saarlandes zeigte vielmehr, dassgesunde Kinder ein Tragegewicht von bis zu 20 Prozent ihres Körpergewichtsproblemlos schultern können. Denn ein angemessenes Gewicht übt einen wichtigenTrainingsreiz auf die sich entwickelnden Muskeln und Knochen aus. Deswegen istes auch wichtig, dass die Kinder den Ranzen selbst tragen.Das macht Schulranzen und Co. rückenfreundlichUm den Kinderrücken gut zu unterstützen, ist eine rutschfeste, atmungsaktive undergonomische Konturierung des Rückenteils wichtig. Ebenso hilfreich sind gutgepolsterte Tragegurte, um das Gewicht der Schultasche optimal auf den Schulternzu verteilen. Eine leichte S-Form der Gurte spart den Nackenbereich aus undverhindert so Druckstellen. Am besten sind sie rund 4 cm breit und bestehenebenfalls aus rutschfestem Material. Sinnvoll ist auch ein Brustgurt, der denRanzen/Rucksack optimal am Körper fixiert und ein Verrutschen der Trägerverhindert. Wichtig beim Schulrucksack: Er muss einen (abnehmbaren) und weichgepolsterten Becken-/Hüftgurt besitzen. Dieser sorgt dafür, dass das Gewichtoptimal von den Schultern auf den hinteren, oberen Beckenkamm verlagert wird.Achten Sie zudem auf atmungsaktives Material und einen Tragegriff zum leichterenAnheben.Die Schultasche richtig einstellen und packenBeim Einstellen des Ranzens kommt es darauf an, dass er nah an denSchulterblättern und nicht zu hoch oder zu tief am Rücken sitzt. Eine leichthandhabbare Rückenlängenanpassung macht es möglich die Höhe des Schulrucksacksindividuell über eine Größenskalierung einzustellen. Eine sinnvolleFächeraufteilung sorgt zudem dafür, dass schwere Gegenstände nah am Rückenplatziert werden können - so wird die Wirbelsäule nicht zu stark belastet.Zusätzlicher Tipp: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind nur das Nötigste in dieSchultasche packt.Probetragen nicht vergessen!Vor dem Kauf ist es unbedingt nötig, unterschiedliche Schulranzenauszuprobieren, anzupassen und zu testen. So vermeiden Sie Fehlkäufe undgarantieren Ihrem Kind einen guten Start ins erste Schuljahr. Tipp: In einemAGR-zertifizierten Fachgeschäft finden Sie nicht nur AGR-zertifizierteSchulranzen und -rucksäcke, sondern auch durch die AGR geschulte Mitarbeiter.Über die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20 Jahren daran, einBewusstsein für die Bedeutung rückengerechter Verhältnisse zu schaffen. Einewichtige Entscheidungshilfe für Verbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft &empfohlen" dar. Alltagsgegenstände, die von unabhängigen medizinischen Gremienals besonders rückenfreundlich eingestuft werden, können mit dem renommiertenSiegel ausgezeichnet werden. Weiterführende Informationen zum AGR-Gütesiegel undzu zertifizierten Produkten gibt es unter www.ruecken-produkte.de.Weiteres Bild- und Textmaterial finden Sie unter folgendem Link:https://www.lifepr.de/boxid/783235Pressekontakt:Detlef DetjenGeschäftsführer Aktion Gesunder Rücken e. V.Stader Str. 627432 BremervördeMail: Detlef.Detjen@agr-ev.deInternet: www.agr-ev.deTelefon: 04761/926 358 311Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104263/4500297OTS: Aktion Gesunder Rücken e. V.Original-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuell