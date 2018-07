Wie viel Datenvolumen braucht man wirklich?

Hamburg (ots) - Mal eben das Wetter per Smartphone checken,Youtube-Videos gucken und im Internet surfen: Dafür braucht man einenHandytarif mit Datenvolumen-Paket. Aber: Viele Handytarife mit vielDatenvolumen sind schlicht überdimensioniert. Darauf weist dasTelekommunikations-Portal Smartklar.de hin. Es muss nicht unbedingtein teurer Tarif mit 10 GB Datenvolumen sein - vielen Nutzern reichtein günstiges Paket mit 1 bis 3 GB Datenvolumen vollkommen aus.Als Hilfe bei der Wahl des richtigen Handtarifs hat Smartklar.dedrei Smartphone-Nutzer-Typen erstellt:Wenignutzer: 400 MegabyteDer Wenignutzer greift nur selten auf das mobile Internet zu. Erhat das Smartphone zwar dabei, nutzt es aber nur, um mal schnelletwas bei Google oder Wikipedia nachzuschlagen. Auch WhatsApp ist aufdem Handy installiert, es wird aber vor allem genutzt, umTextnachrichten zu verschicken. Hin und wieder verschicke derWenignutzer E-Mails; Facebook nutzt er nicht, und auch Youtube-Videosschaut er auf dem Smartphone nicht. Dem Wenignutzer reicht daher einTarif mit etwa 400 Megabyte aus.Normalnutzer: 1-3 GigabyteDer Normalnutzer nutzt das mobile Internet regelmäßig: Ernavigiert mehrmals pro Tag durchs Netz, verschickt E-Mails und nutztregelmäßig WhatsApp - auch für Fotos. Hin und wieder schaut er beiFacebook nach dem Rechten, und auch Youtube-Videos sind öfters drin.Per Google Maps erreicht der Normalnutzer gerne sein Ziel. Damitbenötigt der Normalnutzer ein Paket mit ein bis drei Gigabyte: Wermehr Videos guckt, braucht eher drei Gigabyte, wer vor allem imInternet surft, dem reichen meist ein Gigabyte.Multimedia-Junkie: mindestens 5 GigabyteDer Multimedia-Junkie hat sein Smartphone immer dabei - und nutztes als multimediale Unterhaltungs-Zentrale: Er verschickt oft undgerne Bilder und Videos per WhatsApp, streamt diverse Youtube-Videosund treibt sich stundenlang auf Facebook und Instagram herum.E-Mails, Surfen im Internet und das Navigieren per Google Mapsgehören für den Multimedia-Junkie selbstverständlich dazu. DerMultimedia-Junkie braucht damit einen Vertrag mit mindestens 5Gigabyte Datenvolumen - wer sich sehr oft sehr viele Online-Videosanschauen möchte und dauerhaft bei Instagram Bilder lädt, der brauchteher noch mehr.Wer sich bei seinem Datenverbrauch unsicher ist, dem rätSmartklar.de zu einem Tarif ohne lange Laufzeit. Solch ein monatlichkündbarer Vertrag bietet die Flexibilität, kurzfristig zu wechseln,wenn man mal doch etwas mehr - oder weniger - Datenvolumen benötigt.Weitere Infos zum Datenvolumen:https://www.smartklar.de/mobilfunk/wieviel-datenvolumen/Infos zu monatlich kündbaren Tarifen: https://handytarif-test.de/guenstige-handytarife/handyvertrag-monatlich-kuendbar-handytarife-ohne-laufzeit/Pressekontakt:Smartklar.deKielmannseggstr. 2522043 Hamburgpresse (at) smartklar.deTel: 040 94367343Original-Content von: Smartklar.de, übermittelt durch news aktuell