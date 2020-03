Wie umgehen mit Corona? Warum digitale Tools Patienten helfen, sich zu informieren und zugleich Arztpraxen entlasten

Berlin (ots) - +++ Einfache und unkomplizierte Termin-Vergabe +++ Doctolibinformiert Patienten ab sofort über alle neuen COVID-19-Entwicklungen +++Das Coronavirus stellt das Gesundheitssystem, die Ärzteschaft und die Patientenvor ungeahnte Herausforderungen: Es existiert eine große Unsicherheit und einnoch größeres Bedürfnis, nach einem schnellen und unkomplizierten Zugang zumedizinischer Versorgung.In der aktuellen Situation können digitale Gesundheitslösungen dabei helfen,Verbraucher über die Risiken durch das Coronavirus zu informieren. Zudemerhalten Ärzte so Unterstützung bei der Betreuung ihrer Patienten.Doctolib informiert Patienten ab sofort über alle neuen Entwicklungen underklärt, was es angesichts der aktuellen Situation zu beachten gilt. Damitreagiert das Unternehmen auf den gesteigerten Informationsbedarf seinermonatlich rund zwei Millionen Besucher. Diese können über die Doctolib-Webseiteoder -App ihre Arzttermine buchen und verwalten. In Deutschland nutzen etwa8.000 Ärzte Doctolib für ihr Terminmanagement. Diese erhalten wiederum aktuelleOrientierungshilfen, Informationen und Handlungsempfehlungen für den Umgang mitCOVID-19-Verdachtsfällen direkt in ihren Kalender."Die Telefone in den Praxen laufen momentan heiß. Online-Buchungen helfen dabei,die Leitungen für Patienten, die Angst haben, sich mit dem Coronavirusangesteckt zu haben, freizuhalten und gleichzeitig auch alle anderen Patientenversorgen zu können. So sind Ärzte besser zu erreichen." sagt Dr. IliasTsimpoulis, Geschäftsführer Doctolib Deutschland. "Doctolib entlastet so dieangeschlossenen Praxen und unterstützt die medizinischen Fachangestellten dabei,in dieser Situation den Überblick zu behalten. Als digitalesGesundheitsunternehmen mit zwei Millionen Patientenbesuchen im Monat möchten wirunserer Verantwortung in dieser besonderen Situation bestmöglich nachkommen."Deutsche sehen große Vorteile in der Online-Buchung von ArztterminenMehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland ist davon überzeugt, dass dasInternet den Zugang zu medizinischer Versorgung erleichtert und beschleunigt.Darüber hinaus glauben die Befragten, dass es allen Patienten gleiche Chancenauf Arzttermine ermöglicht. Das geht aus einer bundesweiten Umfrage hervor. Dierepräsentative Studie* mit 2.069 Teilnehmern, die YouGov im Auftrag von Doctolibdurchgeführt hat, zeigt, wie Patienten für gewöhnlich in Kontakt mit ihrem Arzttreten. Außerdem fragten die Marktforscher, wie die Deutschen aktuell zuOnline-Terminbuchungen stehen: Ein Drittel der Teilnehmer vereinbart den Termingern vor Ort in der Praxis, allerdings nutzt bereits jeder Siebte auchOnline-Terminbuchungen. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer gefragt, wie siedie Vorteile einer Online-Buchung der Arzttermine beurteilen: Rund 43 Prozentsehen darin eine gute Möglichkeit, allen Patienten die gleichen Chancen zugewähren, einen Arzttermin zu vereinbaren. 32 Prozent schätzen kürzereWartezeiten durch die Online-Terminbuchung und rund 39 Prozent glauben, dassdigitale Tools es erleichtern, überhaupt einen Termin beim Arzt zu bekommen.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 2.069 Personen zwischen dem 11. Februar 2020 und dem 13. Februar2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für diedeutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Bildmaterial (Bildrechte: Doctolib)Dr. Ilias Tsimpoulis, Geschäftsführer von Doctolib in Deutschland:http://bit.ly/2Iyl11qInfographik: http://bit.ly/2IzpocJÜber DoctolibDoctolib bietet Ärzten und Krankenhäusern eine Softwarelösung, die die Effizienzder Einrichtung und Produktivität der medizinischen Mitarbeiter durchressourcenoptimierten Zeiteinsatz steigert und die Zusammenarbeit von Ärztenerleichtert. Über das Online-Portal und die App können Patienten Ärzte oderKrankenhäuser in der Nähe finden, Termine rund um die Uhr online buchen undselbst verwalten. 2013 in Frankreich gegründet hat sich das Unternehmen zu einemder führenden E-Health-Unternehmen in Europa entwickelt. Doctolib arbeitet mitetwa 115.000 Ärzten sowie 2.200 Gesundheitseinrichtungen in Europa zusammen. DieOnline Plattform hat aktuell 50 Millionen Besuche monatlich, davon mehr als 2Millionen bereits in Deutschland. Europaweit sind 1.250 Mitarbeiter bei Doctolibin 40 Städten beschäftigt. In Deutschland ist Doctolib seit 2016 aktiv. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt im deutschen Markt mehr als 250Mitarbeiter an zehn Standorten und betreut in Deutschland etwa 7.500 Ärzte.Weitere Informationen über Doctolib finden Sie unter www.doctolib.dePressekontakt:Doctolib GmbHGina Rosumgina.rosum@doctolib.com+49 172 940 4363Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139561/4542149OTS: Doctolib GmbHOriginal-Content von: Doctolib GmbH, übermittelt durch news aktuell