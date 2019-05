Wie tickt Europa? - Montag, 20. Mai bis Freitag, 24. Mai 2019

Bonn (ots) - In der Woche vor der Europawahl begibt sich phoenixnoch einmal auf die Reise durch den europäischen Kontinent. Wie istdie Stimmung in der Bevölkerung so kurz vor der Wahl? Wie ticktEuropa? Fünf Reporter sind in fünf Ländern für jeweils einen Tagunterwegs, um über die Erwartungen und Wünsche der Bürger vor Ort zuberichten - in Belgien, Kroatien, Nordirland, Deutschland undGriechenland. Dafür sprechen sie mit Menschen aus denunterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft - von Politik undWissenschaft bis zu Kunst und Kultur. Ergänzt werden die Interviewsdurch Hintergrundinformationen und Live-Gespräche mit den Reporternvor Ort.phoenix sendet die fünf Ausgaben jeweils in phoenix vor ort um9.00 Uhr, 12.00 Uhr und 14.00 Uhr sowie in phoenix der tag um 17.30Uhr.Montag, 20.5.Belgien / Brüssel mit Reporterin Ines ArlandDienstag, 21.5.Kroatien / Zagreb mit Reporter Marlon AmoyalMittwoch, 22.5.Nordirland / Derry mit Reporter Jan-Christoph NüseDonnerstag, 23.5.Deutschland / Buxtehude mit Reporterin Eva WormitFreitag, 24.5.Griechenland / Athen mit Reporter Michael KronsPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell