Unterföhring (ots) -Sommer, Sonne, Schweißalarm? Influencerin Yeliz Koc (25) fühltsich alles andere als wohl in ihrer Haut: "Ich schwitze sehr viel.Wenn ich Leuten die Hand schüttle, fühle ich mich unwohl, weil es sofeucht ist." Für die 25-Jährige steht fest: Der Schweiß muss weg -und zwar langfristig. Model-Freund Johannes Haller (31, "Promi BigBrother" 2018) unterstützt sie bei ihrem Wunsch, sich unters Messerzu legen. Das einzige Problem: Yeliz hat panische Angst vor Spritzen... SAT.1 begleitet "Promis Privat" ab 29. Juli 2019 täglich vonMontag bis Freitag um 18:00 Uhr. In der ersten Woche zeigt diePromi-Doku unter anderem, welche Höhen und Tiefen Melanie Müller aufihrem Weg zur Schwangerschaft durchlebt hat, oder wie Julian F. M.Stoeckel seine ersten Fahrversuche meistert.Außerdem zu sehen:Who you gonna call? Ghostbusters! Iris Klein, Mutter von DanielaKatzenberger, ist sich sicher: In ihrer Finca auf Mallorca spukt es!Auch wenn ihr Mann Peter eher skeptisch ist, was die nächtlichenGespenster-Begegnungen seiner Frau angeht - ein bisschenDämonen-Bekämpfung kann ja nie schaden! Kann der mysteriöse Geistvertrieben werden?Erste Krise bei den frisch verheirateten Wollersheims: BertsNeu-Gemahlin Ginger ist im Babyfieber und auf Entrümpelungsmission -von einem babysicheren Zuhause ist die Villa des ehemaligenRotlicht-Königs noch meilenweit entfernt. Verstaubte, an die Wandgetackerte Gardinen und vollgestellte Tische, die jedemFlohmarktstand Konkurrenz machen könnten - für Ginger ist klar: Wegmit dem alten Ramsch! Zu schade, dass Bert leider gar nichtbegeistert von dem Einsatz seiner Gattin ist.Einen exklusiven Vorab-Eindruck von "Promis Privat" bekommen Siehier: http://www.sat1.de/tv/promis-privat/video/21-bonus-yeliz-hat-ein-feuchtes-problem-clip"Promis Privat" ab 29. Juli 2019 täglich von Montag bis Freitag um18:00 Uhr in SAT.1.