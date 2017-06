Wie steht es ums Öl?

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche zum Ölpreis, denn Rami Jagerali hat letzte Woche über eine leichte Erholung berichtet.

Die Erholung! Letzte Woche konnte sich der Ölpreis leicht erholen, allerdings noch wenig spektakulär weil zu Beginn der Woche – am Feiertag – wohl nicht viel mehr passieren konnte.

Der Preis! Immerhin könnte der Preis stabil bleiben, denn er hat den für die europäische Rohölsorte Brent relevanten Preisbereich bei 47-48 US-Dollar je Fass noch nicht unterschritten.

Das Sentiment! Wie in der Woche davor ist zwar auch in der letzten Woche die Gruppe der Spekulanten zuversichtlicher geworden, aber von bullisch kann noch keine Rede sein. Die Nettolong-Positionierung war in der Vorwoche um 44.037 Kontrakte gestiegen und es wurden 94.579 Short-Kontrakte geschlossen, aber keine neuen Long-Kontrakte eröffnet. Auch in der vergangenen Woche wurden lediglich 766 Nettolong-Kontrakte hinzugefügt, 78 neue Long-Kontrakte geöffnet und 688 Short-Kontrakte aufgelöst. Sicher ist also etwas anderes.

Kann der Ölpreis die Unsicherheit bald überwinden? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.