Wie steht es um Rhodium?

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Leonhard Kringel wie es derzeit um Rhodium bestellt ist. Hier sein Fazit:

Der Stand! Rhodium hat es in sich, denn in 2005 stieg der Verbrauch des Materials durch die Schmuckindustrie deutlich an. Doch kann das so bleiben? Die Entwicklung! Bei Rhodium führte die Nachfrage zu steigenden Preisen und die Feinunze wurde teils zu 9.700 USD gehandelt – etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.