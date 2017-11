Wie steht es um ProSiebenSat.1 Media?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Peter Niedermeyer den Stand der Dinge bei ProSiebenSat.1 einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Bei ProSiebenSat.1 Media gab es Anfang der Woche eine große Überraschung. So wird der Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling das Unternehmen wohl schon im Februar 2018 verlassen, obwohl sein Vertrag noch bis Mitte 2019 geht.

Der Grund! Als Grund wird lediglich eine „einvernehmliche Einigung“ genannt, im Zuge derer Herr Ebeling seinen Posten nach der Bilanzpressekonferenz für das laufende Geschäftsjahr 2017 abgibt, die für den 22. Februar 2018 geplant ist.

Der Ausblick! Das Thema einer Nachfolge sei bereits im Aufsichtsrat besprochen worden, da Herr Ebeling ohnehin keine weitere Verlängerung mehr hatte annehmen wollen. Dennoch ist bisher unklar, wer die Nachfolge antreten wird. Erst dann wird sich wohl auch herausstellen, ob der Wechsel eventuell mit einer Kurskorrektur einher geht.

Was werden die nächsten Wochen an Neuigkeiten bringen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.